Нетаняху призова за сформиране на силно дясно правителство след изборите в Израел

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Израелският премиер Бенямин Нетаняху, чиито резултати са изравнени с тези на опозицията след вчерашните избори, днес призова за сформиране на “силно дясно” правителство, предаде Франс прес и БТА.

“Еврейското и циониското мнозинство трябва да се прегрупират и обединят”, каза той и се противопостави на всякакво ”правителство, подкрепено от израелските араби”, дори след като прогнозите сочат че тези партии ще получат рекордните в историята си 18 места в Кнесета.

Нетаняху посочи, че страната е изправена пред историческата възможност за отстраняване на иранската заплаха.

“Все още очакваме реални резултати”, добави израелският премиер, но посочи, че “Ликуд” е най-голямата партия в страната.