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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23819852 www.24chasa.bg

Циклонът Арнаб удари индийския щат Андхра Прадеш, хиляди са евакуирани

Александра Николаева
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снимка: РОЙТЕРС

Силен циклон удари индийския щат Андхра Прадеш в ранните сутрешни часове днес, носейки силни ветрове и проливен дъжд, които изкорениха дървета и прекъснаха електроснабдяването, съобщиха властите.

Хиляди хора бяха евакуирани по източното крайбрежие на Индия тази седмица, а някои влакове и полети бяха отменени преди циклонът “Арнаб” да достигне сушата.

Индийската метеорологична служба заяви, че скоростта на вятъра в засегнатия район ще достигне 125-135 км/ч с пориви на вятъра до 150 км/ч през следващите четири часа, преди да започне да отслабва.

Високи вълни, достигащи от 1,5 до 2,5 м над обичайното ниво на прилива, вероятно ще наводнят някои райони на щата Андхра Прадеш през следващите шест часа, съобщи БТА.

До момента няма съобщения за загинали, но на няколко места са изкоренени дървета и е прекъснато електрозахранването, съобщи канцеларията на главния министър на Андхра Прадеш.

Циклонът "Арнаб" се придвижва от Бенгалския залив - район, в който се формират тропически циклони, предизвикващи опустошителни бури по източното крайбрежие на Индия.

Суперциклонът, който отне живота на близо 10 000 души при връхлитането си над щата Одиша през октомври 1999 г., остава едно от най-смъртоносните природни бедствия в страната.

 

снимка: РОЙТЕРС

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