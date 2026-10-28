Тръмп нарече изборите в Бразилия „ужасни“ и одобри бягството на Болсонаро в САЩ

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че одобрява пристигането в САЩ на бразилския сенатор Флавио Болсонаро, който според американски медии е напуснал родината си след загубата на президентските избори в неделя, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

„Бих го одобрил. Мисля, че са добри хора. Изборите бяха много странни и според мен това беше ужасно“, каза Тръмп пред журналисти във военновъздушната база „Андрюс“ в щата Мериленд, след като се завърна от предизборно събитие в Тексас.

Американският президент обаче подчерта, че не е подкрепил официално никой от кандидатите на изборите в Бразилия. В понеделник той заяви, без да представи доказателства, че вотът е бил манипулиран.

Междувременно в. „Вашингтон Пост“ и телевизия Си Ен Ен съобщиха, че Флавио Болсонаро е пристигнал в САЩ снощи. Двете медии се позовават на анонимни източници, запознати със случая, като не уточняват къде е в момента.

По-рано вчера високопоставен представител на Държавния департамент на САЩ заяви пред Асошиейтед Прес, че Вашингтон ще издаде визи на Болсонаро и семейството му и ще им позволи да влязат в страната.

45- годишният син на бившия бразилски президент Жаир Болсонаро все още не е признал поражението си на втория тур на президентските избори в неделя, на които досегашният държавен глава Луиз Инасио Лула да Силва беше преизбран с 52% от гласовете. Лула получи над 64 милиона гласа срещу по-малко от 60 милиона за Болсонаро, като разликата между двамата е около 4,4 милиона гласа.

В понеделник Флавио Болсонаро обяви, че ще поиска анулиране на изборните резултати заради предполагаеми нарушения. Той заяви също, че никога не е обмислял да напусне Бразилия и възнамерява да оглави опозицията срещу Лула. Партията му обаче вече призна преизбирането на досегашния президент.

Болсонаро беше задължен със съдебно разпореждане да предаде обикновения и дипломатическия си паспорт на властите. В понеделник той обеща да изпълни разпореждането, но не го направи и вчера документите му бяха анулирани, съобщи пред Франс Прес полицейски източник. Според документ на италианския парламент, с който агенцията се е запознала, Болсонаро притежава и италианско гражданство от 2023 г.

Срещу бразилския сенатор се водят няколко разследвания за предполагаема корупция, пране на пари и укриване на данъци. Той отрича да е извършил нарушения и обвинява съдията от Върховния съд Алешандри де Мораис, който ръководи едно от разследванията, в пристрастност към Лула.

Бразилският президент заяви вчера, че би било „срамно“, ако политическият му съперник е напуснал страната и е заминал за САЩ, но подчерта, че няма точна информация за местонахождението му.

Предизборният щаб на Болсонаро също изрази изненада от съобщенията за заминаването му. „Бяхме изненадани и все още не знаем къде се намира“, заяви сенатор Рожерио Мариньо, координатор на кампанията му.

Братът на Флавио Болсонаро, бившият депутат Едуардо Болсонаро, живее в САЩ и поддържа контакти с администрацията на Тръмп. Миналата седмица той заяви, че подкрепя евентуално заминаване на брат си от Бразилия при изборна загуба заради разследванията срещу него.

Баща им Жаир Болсонаро, който управляваше Бразилия от 2019 до 2022 г., изтърпява под домашен арест присъда от 27 години затвор за опит за преврат след поражението си на президентските избори през 2022 г. Тогава той също отказа да признае резултатите и замина за САЩ малко преди встъпването в длъжност на Лула, като се завърна в Бразилия три месеца по-късно.

Вчера съдия от бразилския Върховен съд разпореди и разследване на евентуално чуждестранно финансиране на предизборната кампания на Флавио Болсонаро, както и на възможна намеса чрез манипулации в социалните мрежи, включително свързани с компанията „Мета“.