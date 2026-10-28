Нападение в израелското посолство в Белград, Сърбия обяви най-висока степен на терористична заплаха

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Вицепремиерът и министър на вътрешните работи на Сърбия Ивица Дачич съобщи, че 15 минути след полунощ е извършено терористично нападение срещу представител на жандармерията, охраняващ израелското посолство в Белград, предават местните медии.

С възглас "Аллах акбар" непълнолетен от Шабац е нанесъл удари с два ножа на охранителя и го е наранил по лицето, а той при самозащита е ликвидирал нападателя си.

"Разследването продължава. Имайки предвид, че терористичният акт е извършен на наша територия, като министър на вътрешните работи повиших нивото на опасност от тероризъм до най-високото възможно равнище, тоест до червено", обясни Дачич.

Той уточни, че това предполага засилен контрол и присъствие на полицейски сили на места със специално значение за сигурността, включително инфраструктурни обекти и места, където се събира голям брой граждани.

По думите на Дачич службите са проследили действията на нападателя и са установили, че е привърженик на "Ислямска държава", тъй като е публикувал нейното знаме в профила си в Инстаграм.

Дачич добави, че заедно с директора на полицията генерал Драган Василевич е посетил ранения член на жандармерията, който се чувства добре и ще бъде освободен днес, предава в."Телеграф"