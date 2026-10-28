Обвиниха Марк Зукърбърк и Meta в брутално дигитално пиратство

Представете си, че купувате кутия боя, за да освежите входната врата. Тя изглежда страхотно, след което производителят ви казва, че вече има ключ от къщата ви и може да вземе всичко, което намери вътре.

Точно с тази аналогия бившият британски министър по технологиите Деймиън Колинс описа новите планове на Meta, съобщиха британски медии.

Meta, собственикът на Facebook и Instagram, е обвинен в „дигитално пиратство" заради промени в условията за ползване. Критиците твърдят, че правилата дават право на компанията да „извлича" цялото съдържание от всеки британски издател, който използва платформите й. Това включва не само публикации във Facebook, но и материали, публикувани директно в сайта на самия издател.

Има ли изход? Издателите могат да се откажат чрез цифрово "изключване", тоест като заявят изрично, че не са съгласни с това. Мнозина обаче смятат, че тази защита не е надеждна и представлява първа стъпка по наклонената плоскост. Единственият наистина сигурен вариант е издателите да закрият всичките си акаунти в платформите на Meta. Според тях решението ще е болезнено и от финансова гледна точка, тъй като голяма част от читателите им идват именно оттам.

С други думи, това е избор между голяма и още по-голяма загуба. В британската камара на лордовете прозвучаха дори мнения, че медиите или трябва "да се откажат от журналистиката си", или да напуснат Meta.

Засега компанията отрича енергично всички обвинения. Според нея промените нямат нищо общо с обучението на модели с изкуствен интелект, а засягат единствено начина, по който се показват рекламите.

Въпреки това тревогата остава. Ако големите издатели си отдръпнат, потребителите ще загубят достъпа си до проверени новини, а изкуственият интелект на Meta ще трябва да се обучава от ненадеждни източници.

Британската агенция за защита на конкуренцията и пазарите е започнала мащабно разследване на промените, а подобни притеснения изразяват и издатели в Европа и САЩ, отбелязва "Дейли мейл".