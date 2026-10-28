Financial Times: Путин изнесъл лекция на лидерите на Финландия и Норвегия за славянската история

Руският президент Владимир Путин посвети голяма част от телефонния си разговор на 27 октомври с лидерите на Финландия и Норвегия на обсъждане на „историята на славяните през Средновековието", съобщиха източници, запознати с разговора, пред Financial Times.

Разговорът на Путин с финландския президент Александър Стуб и норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре първоначално се очакваше да продължи 30 минути, но се проточи до час и половина.

Вместо да обсъжда въпроси, свързани с прекратяването на руско-украинската война, съобщава FT, Путин прекара дълго време, обяснявайки на Стуб и Стьоре какви според Кремъл са „основните причини за конфликта". Перспективата за незабавно прекратяване на огъня почти не е била обсъждана, добавиха източниците.

Според един от източниците Стуб и Стьоре са решили да не прекъсват Путин, за да преценят сериозността му по отношение на диалога с Европа. Разговорът между Стуб, Стьоре и Путин се е състоял по инициатива на западните лидери.

Кремъл съобщи предния ден, че руският президент е „оценил настоящата ситуация" в Украйна, припомняйки „първопричините за конфликта", а също така е обърнал внимание на „конфронтационната политика на страните от ЕС и НАТО, която води до удължаване на военните действия".

Източник, близък до Кремъл, коментира пред Ройтерс, че Путин е казал на Стуб и Щоре, че Русия няма да се откаже от целта си да завземе целия Донбас. Европейските лидери отговориха, че е необходим „справедлив" мир.

Путин многократно, в разговори със западни политици и журналисти, е разработвал подробно своята версия за историята на Русия и Украйна. Включително в интервюто с американския журналист Тъкър Карлсън през 2024 г. и по време на среща с президента на САЩ Доналд Тръмп в Аляска.

В края на октомври 2026 г. Путин, в интервю с кореспондента на ВГТРК Павел Зарубин, коментирайки срещата си с преговарящите на Тръмп, заявява, че Русия не иска да воюва с Украйна. Според него „последните генетични изследвания показват, че руснаците и украинците са един и същ народ". До момента не е ясно какви изследвания е имал предвид.