Флавио Болсонаро е напуснал Бразилия през Аржентина, хванал частен самолет от Еквадор до САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Флавио Болсонаро, който напусна Бразилия след загубата на президентските избори в неделя, е минал през Аржентина и е отпътувал с частен самолет за Еквадор, съобщиха в сряда властите в Аржентина.

По-рано в сряда стана ясно, че той е в САЩ, където са му издали виза. Аржентинската национална дирекция по миграция уточни, че Болсонаро е преминал граница по суша и е бил с редовни документи за пътуване.

След това синът на бившия президент Жаир Болсонаро се е качил на частен самолет на компанията „Байрес Флай", изпълняващ полет до град Гуаякил в Еквадор.

Политически съюзници на Болсонаро са потвърдили, че той е отпътувал за САЩ, твърдят бразилските медии „Глобо" и „Фоля ди Сао Пауло".

От Либералната партия все още не са коментирали официално заминаването му, но ръководството свика заседание в централата си в столицата Бразилия, но все още не е потвърдило официално заминаването му.

Американски медии съобщиха за пристигането му в САЩ още във вторник вечерта, а американският президент Доналд Тръмп заяви, че одобрява пристигането на Болсонаро в САЩ.

„Бих го одобрил. Мисля, че са добри хора. Изборите бяха много странни и според мен това беше ужасно", каза Тръмп пред журналисти във военновъздушната база „Андрюс" в щата Мериленд, цитиран от Ройтерс и БТА.

Болсонаро изгуби президентските избори от досегашния държавен глава Луиз Инасио Лула да Силва в неделя. В понеделник съдия от Върховния съд разпореди Флавио Болсонаро да предаде паспортите си в срок от 24 часа и му наложи забрана да напуска страната.

Първоначално сенаторът се съгласи със съдебното разпореждане, което определи като "опит за сплашване". Той обаче не предаде документите си в срок и във вторник Федералната полиция официално анулира обикновения и дипломатическия му паспорт.

Синът на бившия бразилски президент обаче притежава и италианско гражданство от 2023 г.

Според документ на италианския парламент, с който агенция Франс Прес се е запознала, Болсонаро притежава и италианско гражданство от 2023 г.

Четиридесет и пет годишният сенатор е разследван от Върховния съд по подозрения в пране на пари, съобщават бразилските издания „Естадо ди Сао Пауло" и „Глобо". Разследването се води при закрити врата.

В центъра му е адвокатът Вилер Томас, близък приятел на Болсонаро, който е заподозрян, че управлява мрежа от компании, участвали в съмнителни финансови операции, свързани със спортни залози.

Според полицейски документи, цитирани от бразилски медии, Флавио Болсонаро е фигурирал като потребител с пълни административни права върху общ акаунт с Томас. Адвокатът е разследван и във връзка с корупционен скандал около неправомерни удръжки от пенсиите на милиони пенсионери.

Болсонаро отрича да е извършил нарушения и обвинява съдия Де Мораис в пристрастност към Лула.

Бразилският президент заяви вчера, че би било „срамно", ако политическият му съперник е напуснал страната и е заминал за САЩ, но подчерта, че не разполага с точна информация за местонахождението му.

Флавио Болсонаро все още не е признал поражението си на втория тур на президентските избори в неделя, на които Лула беше преизбран с 52% от гласовете. Бившият кандидат обяви, че ще поиска анулиране на резултатите заради предполагаеми нарушения, но партията му вече призна преизбирането на досегашния президент.

Баща му Жаир Болсонаро изтърпява под домашен арест присъда от 27 години затвор за опит за преврат след загубата си на президентските избори през 2022 г.