Тръмп иска да забрани термина "изкуствен интелект", сменя го със "суперинтелект"

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Доналд Тръмп иска да забрани термина "изкуствен интелект" във всички официални документи и "навсякъде другаде, поради неговата неточност".

Американският президент заяви намеренията си в пост в социалната си мрежа Truth Social.

Той иска терминът да бъде заменен със "суперинтелект" и от седмици се опитва да наложи новото наименование.

Според Тръмп думата "изкуствен" не е точна и създава илюзия, че технологията е фалшива. Той каза също, че Белият дом ще "разглежда като враг" всеки, който продължава да използва съкращението AI.

Терминът се използва от години, както от медиите, така и от самите компании, разработвайки такива технологии. Някои от тях обаче вече започнаха да употребяват предпочитаното от Тръмп наименование "суперинтелект".