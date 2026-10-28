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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23820333 www.24chasa.bg

Тръмп иска да забрани термина "изкуствен интелект", сменя го със "суперинтелект"

Мария Нишанджиева
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Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Доналд Тръмп иска да забрани термина "изкуствен интелект" във всички официални документи и "навсякъде другаде, поради неговата неточност". 

Американският президент заяви намеренията си в пост в социалната си мрежа Truth Social. 

Той иска терминът да бъде заменен със "суперинтелект" и от седмици се опитва да наложи новото наименование. 

Според Тръмп думата "изкуствен" не е точна и създава илюзия, че технологията е фалшива. Той каза също, че Белият дом ще "разглежда като враг" всеки, който продължава да използва съкращението AI. 

Терминът се използва от години, както от медиите, така и от самите компании, разработвайки такива технологии. Някои от тях обаче вече започнаха да употребяват предпочитаното от Тръмп наименование "суперинтелект". 

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

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