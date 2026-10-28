Александър Вучич: Правителството на студентите ще бъде антисръбско

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Новото правителство, което ще бъде сформирано от Студентската листа, ще бъде антисръбско и възможно най-лошият вариант за Сърбия досега.

Това каза бившият сръбски президент Александър Вучич, който в неделя загуби парламентарните избори от Студентската листа.

В интервю за сръбската частна телевизия "Информер" Вучич каза снощи, че в средите, които ще сформират новия кабинет няма подготвени и компетентни хора, няма и интелектуалци, каквито по думите му са били бившият сръбски президент Воислав Кощуница и покойният сръбски премиер Зоран Джинджич, сформирали Демократична опозиция на Сърбия (ДОС) с цел отстраняването от власт на югославския лидер Слободан Милошевич на 5 октомври 2000 г.

Според Вучич единственото решение за Студентската листа е „да остане и да оцелее в бъдеще".

„Говорим за буквално антисръбско правителство, което не само ще признае, че сме геноцидна нация и ще отмени всичко, което направихме в Общото събрание на ООН, но и ще наложи санкции на Русия", каза Вучич.

Той отбеляза, че Сърбия е изправена пред труден период, но неговата Сръбска прогресивна партия ще успее да върне страната "в правилния път".

„Готови сме да разговаряме с всички движения, с всички хора с добра воля, с всички, които разбират мащаба на тази измама", каза Вучич, визирайки Студентската листа.

Вучич претърпя историческо поражение на изборите в неделя, които преминаха при рекордна избирателна активност в съседна Сърбия.

Студентската листа спечели около 51-52% от гласовете, което им осигурява между 135 и 140 депутатски места. Партията на Вучич получи около 103–105 мандата.

Извънредните избори бяха свикани след близо две години на дълбока обществено-политическа криза, провокирана от трагедията със срутилата се козирка на гарата в Нови Сад. Изборният ден премина при рекордно висока избирателна активност (близо 70%), но бе съпроводен от сериозно напрежение, процедурни нарушения и изолирани физически сблъсъци в различни градове на страната.