Китай призовава всички страни да насърчават прекратяването на конфликта между САЩ и Иран и да подпомагат преговорите

На 27 октомври постоянният представител на Китай в ООН Фу Цун в своята реч по време на открито заседание на Съвета за сигурност по иранската ядрена програма подчерта, че всички страни трябва да насърчават прекратяването на конфликта между САЩ и Иран и да подпомагат преговорите.

Фу Цун посочи, че едностранното изтегляне на САЩ от всеобхватното споразумение по иранската ядрена програма, възстановяването и непрекъснатото засилване на едностранните санкции срещу Иран, както и прилагането на „максимален натиск", са основната причина за настоящата затруднена ситуация. „Три европейски държави не изпълниха задълженията си по ядреното споразумение с Иран, но се присъединиха към едностранните санкции на САЩ. Това „бързо възстановяване на санкциите" от тяхна страна има правни и процедурни недостатъци и сериозно накърнява единството и авторитета на Съвета за сигурност", заяви Фу Цун.

Китайският представител добави, че Китай призовава членовете на Съвета за сигурност да приложат мерките, свързани с „датата на прекратяване" на Резолюция № 2231, за да се създадат благоприятни условия за политическо решение на ядрения въпрос с Иран. Китай също така призовава отделни членове да играят конструктивна роля в дипломатическите усилия и да престанат да създават нови пречки.