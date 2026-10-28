Нетаняху води на парламентарните избори, но засега няма мнозинство

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Десният блок на премиера на Израел Бенямин Нетаняху води пред опозицията на парламентарните избори, но все още няма пълно мнозинство, съобщиха израелски медии.

При преброени около 50% от гласовете се очаква блокът на Нетаняху да получи 56 от общо 120 места в израелския парламент (Кнесета) – със седем повече от опозиционния лагер, оглавяван от бившия началник на генералния щаб Гади Айзенкот, пише ДПА.

Дясната партия "Ликуд" на Нетаняху вероятно ще е най-голямата политическа сила с 27 депутатски места, следвана от центристката партия "Яшар" на Айзенкот с 21 места.

Тъй като нито един от двата лагера не достига необходимите 61 места за парламентарно мнозинство, засега остава неясно кой ще бъде следващият министър-председател на Израел, пише БТА.

Броенето на гласовете продължава, а страната вероятно ще бъде изправена пред седмици на трудни коалиционни преговори. Социолозите прогнозират, че арабските партии ще получат общо 15 места и ще имат ключова роля при определянето на следващия израелски премиер.

За да състави правителство, Айзенкот ще се нуждае от подкрепата на арабските партии, но няколко опозиционни формации досега са отхвърлили подобна възможност.

Първоначалните екзитполове след края на гласуването вчера сочеха, че опозицията ще изпревари блока на Нетаняху. През нощта обаче тенденцията се промени и лагерът на премиера започна да увеличава подкрепата си.

На последните парламентарни избори в края на 2022 г. коалицията на Нетаняху, която разчиташе на крайнодесни и ултраортодоксални партии, спечели 64 депутатски места.

Рано тази сутрин Нетаняху призова за съставянето на силно дясно правителство, като демонстрира увереност въпреки неубедителните изборни резултати.

Пред свои привърженици той заяви, че партията му "Ликуд" се е утвърдила като "най-голямата партия в Израел". Премиерът посочи също, че десният блок е получил ясно мнозинство сред еврейските избиратели.

"Не бива да съставяме правителство, което разчита на арабски, антиционистки партии", заяви Нетаняху.

Той обвини арабските партии, че се противопоставят на съществуването на Израел, представят палестинската въоръжена групировка "Хамас" като благотворителна организация и определят израелските войници като военнопрестъпници. Нетаняху предупреди също, че заплахата от страна на Иран, който е основен противник на Израел, все още не е отминала.

"Докато този фанатичен режим съществува, те ще продължават да се опитват да ни унищожат", заяви той.

Израел и Съединените щати трябва да работят заедно, за да "премахнат тази заплаха веднъж завинаги", добави премиерът.

Междувременно Айзенкот заяви, че израелският народ е "гласувал за промяна", и обеща бързо да състави правителство.

"Написахме история! Обществото гласува за промяна", заяви Айзенкот пред свои привърженици.

"Израелските граждани гласуваха против това Нетаняху да продължи да бъде министър-председател на Израел", посочи той и добави, че ще работи за "зачитане на волята на народа".

"Израел е поел по пътя към нова епоха - епоха на надежда, взаимна отговорност и солидарност", заяви Айзенкот.

Изборите, които са първите след нападението срещу Израел, извършено от "Хамас" и други палестински въоръжени групировки на 7 октомври 2023 г., и последвалата война в ивицата Газа, се разглеждат като повратен момент за дълбоко разделеното израелско общество. Основният въпрос е дали Нетаняху ще остане на власт, или политическите му противници ще успеят да съберат достатъчна подкрепа за смяна на правителството.

Показателна за значението, което израелците отдават на изборите, е изключително високата избирателна активност. Централната избирателна комисия съобщи, че участието в гласуването е най-високото от 1999 г. насам.

Според комисията 77,7% от приблизително 7,3 милиона израелски граждани с право на глас са участвали в изборите.

По информация на местни медии над 70 000 израелци са се завърнали от чужбина, за да гласуват, тъй като повечето граждани нямат право да упражняват избирателното си право извън страната.