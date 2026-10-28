Древните и съвременните канали свързват и създават възможности

От наблюдателна платформа над корабната шлюзова камера на Мадао в Гуанси-Джуанския автономен регион в Южен Китай чуждестранните делегати наблюдаваха как водата запълва една от най-големите шлюзови камери за вътрешни води в света.Съоръжението е проектирано да повдига или спуска плавателни съдове, за да преодолее максимална разлика в нивото на водата от 29,6 метра. То е част от новооткрития канал Пинлу – воден път с дължина 134,2 км, свързващ речната система „Сицзян" в южната част на Китай със залива Бейбу, който е най-близкият излаз към морето за голяма част от югозападен Китай.

За много от делегатите, присъстващи на Световната конференция за каналите 2026, мащабът беше просто впечатляващ.

Едит Брондер, експерт по китайските канали, която е изследвала водни пътища в Китай и в чужбина, заяви, че никъде другаде не е срещала подобен проект. Шарон Лейтън, президент на Международната асоциация за вътрешни водни пътища (IWI), нарече канала „история в процес на създаване".

Посещението им е част от програмата на конференцията. Четиридневната среща събра представители на градове, разположени по канали, университети, изследователски институции и организации за водни пътища от повече от 20 държави и региони. Под мотото „Иновации и упоритост: решаващ избор" събитието поставя в центъра на дискусиите две водни артерии в Гуанси: каналът Линцюе, на възраст 2 200 години и каналът Пинлу, който беше отворен за корабоплаване миналия месец.

„Каналите не са просто артефакти от миналото. Те са жива инфраструктура, живи пейзажи и значими обекти на културното наследство", заяви Лейтън по време на церемонията по откриването на конференцията.

Вън Сяобин, служител в Бюрото за воден транспорт към Министерството на транспорта на Китай, заяви, че секторът на водния транспорт в страната се намира в критичен момент на преход от мащабно изграждане на инфраструктура към по-голям акцент върху качеството, ефективността, интеграцията и иновациите. Този преход е видим в Гуанси, където воден път, построен преди над 2 200 години, сега дели дневния ред на конференцията с най-новия канал в страната, свързващ река с морето.

Завършен през 214 г. пр.н.е. по времето на император Цин Шъхуан, каналът Линцюе първоначално е бил построен, за да пренася провизии за армията на династия Цин по време на нейната военна кампания в Южен Китай. Чрез свързването на реките Сяндзян и Лидзян 36,4-километровият канал е открил плавателен маршрут между речните системи на Яндзъ и Перлената река.

Въпреки че пътищата и железопътните линии замениха канала като основен маршрут за превоз на товари, Линцюе все още поддържа напояването, местното водоснабдяване и туризма. Реставрационните работи възстановиха историческите съоръжения, подобриха канализационната система и спомогнаха за осигуряването на водоснабдяване през сухия сезон.

Според местните власти през 2025 г. туристическият район Линцюе е посрещнал над 1 милион туристи. Каналът Пинлу решава дългогодишен проблем: превоза на товари от производствените центрове във вътрешността на страната до крайбрежието, въпреки планините и криволичещите речни маршрути.

Построен на приблизителна стойност от 72,7 милиарда юана (10,8 милиарда щатски долара), каналът осигурява на части от югозападен Китай по-пряк маршрут към вътрешните и чуждестранните пазари. Той съкращава пътя до морето с повече от 560 км в сравнение с маршрутите през съседната провинция Гуандун, а според официални оценки логистичните разходи биха могли да бъдат намалени с 18 до 30%.

Миналия месец пристанището в Наннин, което преди това беше речно пристанище във вътрешността на страната без пряка връзка по воден път със залива Бейбу, е обработило 668 400 тона товари – увеличение със 145% спрямо същия период на миналата година, тъй като превозите започнаха да използват новия канал, съобщиха пристанищните власти.

Разширява се и друга спомагателна инфраструктура. В процес на строителство е железопътен клон, обслужващ индустриалния комплекс в близост до пристанището в Наннин. Проектиран да обработва 3,2 милиона тона товари годишно, той трябва да бъде завършен през август 2027 г.

„Каналът Пинлу отваря нова глава в дългогодишната история на хората, които използват водните пътища, за да се свързват и да създават възможности. Той съчетава инженерството, знанията и технологиите на нашата епоха и е внимателно проектиран, за да гарантира осезаеми ползи за бъдещите поколения", заяви Лейтън, президентът на IWI.