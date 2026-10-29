“Майката” vs “Бащата” на бомбите

Тръмп заплаши, че американската МОАВ, създадена през 2003 г. да поразява огромни цели, може да се използва срещу Иран

4 г. по-късно Русия разработва 4 пъти по-мощна от нея, много по-разрушителна, но обвита в мистерия дали някога е изпробвана

Специалният изпитателен полигон на военновъздушната база “Еглин” във Флорида. 13 часа. 11 март 2003 г. Взрив, последван от огромен гъбообразен облак, стряска жителите на щата. Това е първият успешен тест на най-голямото оръжие, което произвежда САЩ - GBU-43/B MOAB, или “Майката на всички бомби”.

Започва просто като идея – да създадат конвенционална бомба, която да унищожава само големи цели на повърхността, всичко над земята в радиус от 1 км. Тоест позиции на противника и места, в които бойци се укриват в пещери и тунели. Проектът се появява точно в Деня на благодарността през 2002 г. и първоначално оръжието е проектирано като заместител на BLU-82 Daisy Cutter (конвенционална бомба с огромна разрушителна сила, използвана във Виетнам, Ирак и Афганистан, разработена за бързото разчистване на гъста растителност, така че военните хеликоптери да могат да кацат в джунглата).

И въпреки че универсално не е най-мощното оръжие, една уникална характеристика по-късно ще различи МОАВ от всички останали и ще я направи най-почитаната: тя може сателитно да се насочва и затова е наричана още “умна бомба”.

Разработката е ускорена заради подготовката за операцията в Ирак през 2003 г. За по-малко от година тя се произвежда от служители на Дирекцията по боеприпаси на Изследователската лаборатория на ВВС във военновъздушната база “Еглин”. А днес Доналд Тръмп иска да я използва срещу Иран.

Когато на моделния цех за първи път е възложена задачата да реализира идеята, водещият моделист, Джоузеф Феленц, сам изработва много от частите и помага за решаването на проблема с производството, свързан с превръщането на прототипа в пълномащабен оперативен боеприпас. В проекта участва и Ал Уаймортс, покойният създател на BLU-82. “Когато този проект дойде при нас, всички веднага се присъединиха - казва Робърт Хамак, ръководител на екипа за производство на боеприпаси. - Много хора доброволно се отказаха от пенсионирането си, за да имат възможността да работят по MOAB, защото това беше шанс да направят нещо по-различно – проект от люлката до гроба. Тъй като бързахме толкова много да вкараме оръжието в инвентара си, за да го изпратим в помощ на военните усилия, ресурсите бяха ограничени. През уикенда, когато MOAB пристигна, единственият наличен цвят в необходимото ни количество беше зеленият на John Deere. Затова я направихме такава. Най-удивителното е, че това беше най-мощната бомба, създавана някога, и е свършила своята работа – да възпира врага просто защото те знаят за нея.”

Тъмнозелената МОАВ тежи близо 10 тона и е дълга около 9,2 метра, или колкото малка яхта. Съдържа 8,5 тона експлозив. Заради размерите си тя се извежда през задната рампа на специализиран транспортен самолет. Не може да бъде пусната от обикновен бомбардировач. Изработването ѝ струва 170 хил. долара.

След първия успешен тест през 2003 г. американският министър на отбраната тогава Доналд Ръмсфелд разкрива създаването ѝ и обяснява, че демонстрирането на подобни военни способности цели да окаже натиск върху Саддам Хюсеин и да възпре иракската армия да се сражава.

По-големият парадокс е, че “Майката на всички бомби” е изпратена в района на бойните действия в Ирак през 2003 г., но изобщо не е използвана. Действала е по-скоро като средство за натиск, отколкото оръжие за масова употреба. По-късно се посочва, че тя не е влязла в употреба, защото решаващи са били предназначението ѝ, рискът от огромни съпътстващи щети и обстоятелството, че американската армия не е намерила достатъчно подходяща цел за нея. В населени места употребата ѝ крие сериозен риск за цивилните и за сградите около целта.

На 15 октомври 2026 г. стана ясно, че американските военни са разработили планове, които предвиждат възможна употреба на MOAB срещу иранска инфраструктура и ядрени обекти при евентуално подновяване на бойните действия. Ден по-късно Доналд Тръмп коментира възможността за удар по “Пикекс Маунтин”, място, свързвано с иранската ядрена програма, но не потвърди, че е разрешил използването на бомбата.

На този етап обаче не е ясно дали МОАВ ще бъде ефективна срещу цели, заровени дълбоко под земята. Някои от ядрените обекти на Иран, които САЩ може да пожелаят да атакуват, като например комплекса “Фордоу” и строящата се площадка в планината Пикакс, са силно укрепени и дълбоко заровени.

Въпреки това експерти обясниха, че използването на смъртоносното оръжие ще доведе до ескалация на продължаващия конфликт в момент, когато боевете са затихнали. А в отговор бойците на Иран може дори да нахлуят в съседите си, които са домакини на американски военни бази. Ирански служители по сигурността от месеци намекват за евентуална инвазия в страни като Кувейт, за да се блокират американски войски и да се принуди Вашингтон да се предаде.

Предвид историята на МОАВ има съмнения, че сега тя ще бъде използвана, защото обхватът ѝ е изключително разрушителен. По тази причина досега светът е виждал способностите ѝ само веднъж. На 13 април 2017 г. в 19,32 ч местно време в района Ачин, провинция Нангархар, Източен Афганистан, близо до границата с Пакистан, бомбата е спусната върху укрепен комплекс от пещери и тунели на “Ислямска държава - Хоросан”. Според тогавашния командващ генерал Джон Никълсън бойците използвали укрепления, тунели и самоделни взривни устройства, които затруднявали операциите на терен. Той определя MOAB като подходящото оръжие за конкретната цел. Загиват десетки бойци, но броят им остава спорен. Афганистанското Министерство на отбраната посочва, че са убити около 100 души.

Репортери на Reuters посещават района 10 дни след удара. Те описват белези от взрива по планинския склон, обгорели дървета и разрушени кирпичени постройки. А хора, живеещи на около 2,4 км от мястото на удара, разказват, че взривната вълна е счупила прозорци и врати и е напукала стените на домовете им. Тоест въздействието на “Майката на всички бомби” не се ограничава само до точката, в която е поразена целта. Тя е изключително разрушителна и затова се използва рядко.

Междувременно обаче, още след като САЩ обявява, че са създали МОАВ, Русия тайно започва разработка по много по-смъртоносно оръжие. И през 2007 г. обявява, че в изпитания е “Бащата на всички бомби”. В онези години Русия и Западът са в обтегнати отношения, а Владимир Путин осъжда мощта на САЩ, разкъсва споразумението за конвенционални оръжия с НАТО и завладява голям, макар и символичен, къс от Арктика. Междувременно Кремъл провежда серия от военни учения с Китай и четири други централноазиатски държави, целящи да покажат възраждащата се военна мощ на страната и появата на нови регионални съюзи извън НАТО.

Официалното наименование на руската “Баща на всички бомби” е авиационна вакуумна бомба с повишена мощност (АВБПМ) или ОДАБ-9000, а демонстрацията ѝ е замислена не само като показ на разрушителна сила, но и като послание към военните съперници на Русия. По време на представянето руските военни заявяват, че новото оръжие е 4 пъти по-мощно от американската MOAB.

Според обявените от Москва характеристики взривът има мощност, еквивалентна на около 44 тона тротил. Тези числа обаче произлизат от руски твърдения и не са независимо потвърдени.

За разлика от американската MOAB, която е конвенционална бомба с голям взривен заряд, руската АВБПМ е термобарично оръжие, известно и като горивно-въздушна или “вакуумна” бомба. При този тип боеприпаси се използва гориво, което се разпръсква и възпламенява, създавайки мощна взривна вълна и висока температура. Ефектът може да бъде особено разрушителен в затворени пространства и укрепления.

През 2007 г. руската телевизия показва кадри от изпитание на оръжието, при което

бомбата е пусната от самолет и предизвиква мощен взрив. Москва обявява, че ефектът му е сравним с този на малко ядрено оръжие, но без радиоактивното замърсяване. “Резултатите от тестовете на създадената авиационна термобарична бомба показват, че тя няма аналог в света”, казва тогава в репортажа Александър Рукшин, заместник-началник на щаба на руските въоръжени сили. На кадрите се вижда как стратегически бомбардировач “Туполев 160” пуска бомбата над изпитателен полигон. Следва силна експлозия.

Има обаче една съществена разлика между гръмкото представяне на руското оръжие и доказаната му история. Докато американската MOAB е използвана в бойни действия в Афганистан през 2017 г., за руската АВБПМ няма надеждно потвърден публичен случай на бойна употреба. През годините са се появявали твърдения, че Русия я е използвала в Сирия или че подобна бомба може да е била задействана в други конфликти, но те не са подкрепени с убедителни доказателства. Това, разбира се, не доказва, че оръжието никога не е пускано тайно, а че такава употреба не е публично установена.

През октомври 2024 г. обаче излизат кадри и новини, че Русия е използвала “Бащата на всички бомби” във войната с Украйна. Смята се, че тя е хвърлена над Вовчанск в североизточната Харковска област на страната. След разпространението на видеата руски военни блогъри обявяват, че това е ODAB-9000. На кадрите се вижда как бомбата се спуска от горния десен ъгъл на екрана, експлодира във вече изоставения град и поврежда околните сгради. Проукраински канал в Telegram веднага се опита да опровергае, че това е “Бащата на всички бомби” и обяснява, че е термобаричното оръжие ODAB-3000, а използването на по-мощен експлозив е лъжа, разпространена от “рашистите” - украински термин, с който се наричат членовете и поддръжниците на руските въоръжени сили.

Така че все още няма убедителни доказателства за разрушителната мощ на “Бащата на всички бомби”. Съперничеството в битка за военен престиж продължава.