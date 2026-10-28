Български фирми и граждани в мащабна данъчна афера в Гърция

Разследват транзакции за над 2 млн. евро

Тринадесет фирми, регистрирани в България, са обект на проверка в рамките на мащабно разследване за предполагаеми данъчни измами в Гърция. През дружествата са преминали финансови операции за над 2 милиона евро. В материалите по делото се споменават и български граждани сред предполагаемите подставени собственици на компании, но засега няма официално потвърждение дали сред 59-те арестувани има българи.

Разследването се води от гръцката Дирекция за борба с организираната престъпност и е свързано с популярната верига пекарни "Хориатико". Според информацията, публикувана от гръцките медии, предполагаемата схема обхваща над 500 дружества в десет държави.

Гръцкото издание Zougla.gr посочва имената на седем от тринадесетте компании, регистрирани в България, които фигурират в материалите по разследването. Това са EXPRESS PACK LTD, CONFIDENCE LTD, SPACE GROUP IMPORT EXPORT LTD, DELACRIM LTD, KALLAS BULGARIA FOOD LTD, TRADE XA LTD и POLAND MEAT SOLUTIONS FOOD LTD.

Сред проверяваните операции са сделки между EXPRESS PACK LTD и гръцкото дружество FOOD SUPPLIES на стойност 205 658 евро през 2024 г. и 548 834 евро през 2025 г. Разследващите проверяват дали документираните транзакции са свързани с действителни доставки на стоки и услуги.

В материалите по делото се споменават и български граждани, за които се предполага, че са били използвани като формални собственици или управители на фирми. По информация на гръцката полиция 20 от задържаните са лица, използвани като подставени собственици, но националността им не е уточнена.

В центъра на разследването е 57-годишният гръцки предприемач Ангелос Янакопулос, собственик на веригата „Хориатико", когото разследващите сочат като предполагаем организатор на схемата.

Според гръцките власти, чрез сложна мрежа от свързани дружества са били натрупвани значителни данъчни и осигурителни задължения. Предполага се, че част от компаниите са били регистрирани на името на подставени лица, а след натрупването на задължения дейността им е била прекратявана и прехвърляна към нови юридически лица.

Проверяваната мрежа включва не само пекарни, но и заведения, плажни барове, нощни клубове и компании за предоставяне на персонал, включително на островите Миконос и Родос.

По данни, цитирани от гръцките медии, просрочените данъчни и осигурителни задължения възлизат на близо 77 милиона евро, а с начислените лихви и санкции достигат приблизително 95,56 милиона евро. В други публикации се споменава и сума от около 170 милиона евро като оценка за по-широкия мащаб на предполагаемите нарушения.

До момента са задържани 59 души. Гръцките власти са предприели мерки за замразяване на банкови сметки и имущество и са поискали международна правна помощ за установяване на действителните собственици на фирмите и проследяване на финансовите потоци.

Все още не е установено публично каква е действителната роля на тринадесетте български дружества и дали транзакциите за над 2 милиона евро са свързани с предполагаемата схема за данъчни измами. Няма потвърдена информация за повдигнати обвинения срещу собствениците или управителите на изброените фирми.

Разследването продължава.