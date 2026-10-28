Мощен взрив в жилищна сграда в Регенсбург, трима души са в неизвестност

Най-малко четирима души са ранени, някои от които тежко, след като експлозия предизвика пожар в жилищна сграда в град Регенсбург в провинция Бавария, предаде ДПА, позовавайки се на полицията.

Очаква се броят на ранените да се увеличи, заяви говорител на полицията. Пожарната служба съобщи, че трима души се издирват, макар да не е ясно дали те са били вътре в сградата в момента на експлозията.

Причината за експлозията в баварския град все още не е ясна. Полицията първоначално подозираше, че става дума за газова експлозия, след като пожарната служба съобщи, че в сградата е имало газ.

Взривът е разрушил две стени, заяви говорител на полицията, като подчерта, че веднага след експлозията се е появило кълбо от огън, а след това сградата се е възпламенила. На кадри от мястото се вижда голяма дупка във фасадата.

Пожарната служба предупреди, че сградата и две съседни къщи са изложени на риск от срутване и в тях не може да се влиза, съобщи БТА. Федералната служба за техническа помощ работи по обезпечаването на конструкциите.

Жители подадоха сигнал до полицията за силен взрив около 04:00 ч. тази сутрин местно време (05:00 ч. българско). Малко след това сградата бе обхваната в пламъци. Операциите по овладяване на огъня продължиха и в сутрешните часове.

Пожарната служба съобщи, че 27 жители от трите засегнати сгради са били временно настанени в хотел, докато властите търсят алтернативно решение за това къде да бъдат настанени. Полицията заяви, че няма опасност за широката общественост, но посъветва хората да избягват района заради дима. На място бяха мобилизирани около 100 пожарникари, както и няколко линейки, отбелязва ДПА и БТА.