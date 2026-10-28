Норвежкият премиер: Разговарях с Путин, за да чуе позицията на Европа

Премиерът на Норвегия Юнас Гар Стьоре защити вчерашния си телефонен разговор с руския президент Владимир Путин.

Стьоре заяви, че целта му е била Путин да чуе позицията на Европа, освен тази на САЩ. В разговора участва и президентът на Финландия Александер Стуб, съобщи Ройтерс.

Тристранният разговор във вторник събра критики от някои европейски лидери, защото наруши дългогодишната практика на западноевропейските лидери да избягват пряк контакт с Кремъл. Един от недоволните бе датският премиер Мете Фредериксен.

Продължилият 90 минути разговор се състоя преди очакваните другия месец в Абу Даби първи разговори лице в лице от февруари между украински и руски официални представители.

„Ние (със Стуб) бяхме съсредоточени върху бъдещето, какво трябва да се случи, за да не продължи тази война безкрайно в продължение на месеци, да умират хора ... и е още по-трудно да се намери решение", заяви Стьоре пред обществената телевизия Ен Ер Ка.

„Не смятам, че (Путин) ще си промени мнението, но той чу нашата позиция много ясно. Безпокоя се, че някои от тези послания не стигат до него, когато говори с американците", каза още той.

Според Стьоре Норвегия е решена да предприеме стъпки за деескалация, като например прекратяване на атаките срещу енергийната инфраструктура в Русия и Украйна, спиране на ударите по кораби, транспортиращи украинска пшеница и осъществяване на размени на военнопленници.

В отговор на репортерски въпрос дали е възможно да има мир без Украйна да се откаже от територия Сьоре каза: „Днес Русия контролира почти 20% (от територията на Украйна). Украинците никога няма да подпишат сделка, в която признават, че са загубили територия, но дали те биха могли да приемат настоящата фронтова линия за реалност и като отправна точка, това е друг въпрос".

„И големият въпрос е какви гаранции в сферата на сигурността би могло да има за страната (Украйна) след мирна сделка? Путин признава, че това е големият въпрос", добави той.

Руският външен министър Сергей Лавров каза, че вчерашният разговор не е допринесъл нищо ново по отношение на конфликта в Украйна и че европейските страни просто се опитват да си осигурят роля в преговорния процес.