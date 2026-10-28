Спасителни екипи работят на мястото на тежка влакова катастрофа в Испания

Най-малко 30 души са вече загиналите и мнозина са ранени при сблъсъка между два влака в Испания, при който два вагона паднаха от насип в Урда, провинция Толедо, потвърдиха източници от регионалното правителство на Кастилия-Ла Манча, цитирани от ЕФЕ и телевизия Ер Те Ве Е.

Най-малко 50 души са загинали, а 179 души са били ранени в железопътната катастрофа в Испания, съобщиха на свой ред испанските медии „Еспаньол“ и „Антена 3“, които се позовават на испанската Гражданска гвардия.

Пожарникари в момента провеждат спасителни операции на мястото на катастрофата, съобщава БТА.

Водещи испански политически фигури отмениха програмите си и преустановиха предизборните си кампании вследствие на случилото се.

Инцидентът е станал малко преди 09:00 часа местно време тази сутрин на километър 118 между влак на „Ренфе“ и друг на компанията „Ирио“, които обслужвали маршрута между Мадрид и Севиля.

„Броят на загиналите ще продължи да нараства“, предупреди говорителката на правителството на Кастилия-Ла Манча Естер Падиля и определи инцидента като „изключително сериозен“. Тя също така добави, че според информация, получена от испанската администрация за железопътна инфраструктура (Adif), влакът на „Ирио“ е превозвал „146 пътници и едно бебе“, а този на „Ренфе“ – общо 397.

„Според предварителната информация, влакът на „Ренфе“ вероятно е ударил влака на „Ирио“ отзад, което е довело до дерайлиране на два вагона от влака на „Ирио“, се казва в изявление на испанското министерство на транспорта.

Министърката на здравеопазването Моника Гарсия призна, че това е „инцидент с тежки последствия“, поради което се очаква да се превърне в „голяма трагедия“. Вече са мобилизирани всички служби за спешна помощ и са уведомени всички близки болници, както в района на Мадрид, така и в Кастилия-Ла Манча, за да започнат да освобождават легла в интензивните отделения и операционните зали, добави тя. Според Гарсия най-големи притеснения предизвикват вагоните, които са претърпели най-силен удар, където все още продължават спасителните и аварийните операции.

Всички влакове по линията Мадрид–Севиля са спрени в гарите по маршрута. Испанската администрация за железопътна инфраструктура е организирала пунктове за оказване на помощ на засегнатите от инцидента в гарите Мадрид-Пуерта де Аточа Алмудена Грандес, Севиля-Санта Хуста и Кордоба-Хулио Ангита.