ЕС готви разширяване на мрежите за пренос на горива в източната част на Европа

В източната част на Европа е необходимо разширяване на мрежите за пренос на горива, за да се подобрят възможностите за доставки към източния фланг, каза днес еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс на съвместна пресконференция с еврокомисаря по енергетиката Дан Йоргенсен.

Доставките на гориво са решаващи по отношение на отбранителната готовност и отбраната не би била възможна в следващите години без изкопаеми горива, посочи Кубилюс. Трябва да имаме предвид какво би било потреблението при военна криза, добави той. По неговите думи, според разчетите на НАТО, в случай на военна криза в първите 10 дни ще бъде необходимо разместването на войска от 100 хиляди души и това е свързано със значителен разход на горива.

Трябва да можем да произвеждаме повече горива, без да забравяме енергийния преход, допълни еврокомисарят по отбраната. По неговите думи тези въпроси са част от бъдещото европейско законодателство за военната мобилност.

Почти една четвърт от европейските рафинерии бяха затворени в последните 20 години и капацитетът намаля с около 10 на сто, отбеляза еврокомисар Йоргенсен. Идващата зима ще няма да бъде лека за гражданите и икономиката, очаква се световният пазар на дизел да остане труден и догодина, с високи цени, добави той.