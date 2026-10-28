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64 станаха загиналите при жп катастрофата в Испания. Допускат човешка грешка (Видео, снимки)

Богомила Костадинова
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СНИМКА: Ройтерс

Броят на потвърдените жертви от сблъсъка на два влака днес близо до Толедо в Испания достигна най-малко 64 души, съобщи днес регионалното правителство на автономната област Кастилия-Ла Манча, цитирано от Ройтерс и ЕФЕ. 

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

Властите отбелязват, че спасителните екипи продължават да претърсват останките от дерайлиралите вагони. Според Ер Те Ве Ве ранените са 80, от които 30 са хоспитализирани с леки наранявания, а 50 с по-висока степен на наранявания, като някои от тях са в критично състояние. 

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

Премиерът на Испания Педро Санчес ще пътува към района на катастрофата, съобщи правителствен говорител. 

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

Четири вагона са дерайлирали в катастрофата, посочва изданието „Диарио“. 

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

Повече от 500 души са пътували в двата влака,  участвали в инцидента в района на община Урда, съобщава БТА.  

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

Първоначалните разследвания сочат за възможна човешка грешка, според източници от правителството. Предполага се, че причината може да е била, че служител от контролния център в Аточа е дал нареждане на машиниста на влака на единия влак да продължи движението, въпреки че на същата линия е имало друг влак и семафорът е светел в червено, посочва изданието.

Високоскоростният железопътен транспорт между Мадрид и Андалусия е спрян до второ нареждане, а испанският железопътен инфраструктурен оператор е организирал пунктове за оказване на помощ на засегнатите от тази мярка пътници в градовете в Мадрид, Кордоба и Севиля. 

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

Това е втората най-тежка железопътна катастрофа за по-малко от една година по тази железопътна линия и изглежда ще повдигне по-нататъшни въпроси за инфраструктурата в страната преди изборите през ноември. 

Заради катастрофата партиите преустановиха предизборната си кампания.

 

 

 

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

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