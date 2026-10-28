Болсонаро кацна близо до Маями със семейството си

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Флавио Болсонаро, който избяга от Бразилия след загубата на изборите в неделя, е кацнал близо до Маями, съобщи Франс прес, като се позова на свои журналисти на място.

Видео показва как Болсонаро слиза от частен самолет заедно с членове на семейството си.

Болсонаро не е признал още поражението си на втория тур на президентските избори в неделя, на които сегашният бразилски президент Луиз Инасио Лула да Силва бе преизбран с 52% от гласовете, пише БТА. Той обяви, че ще поиска анулиране на резултатите заради предполагаеми нарушения, но партията му вече призна преизбирането на Лула.

По-рано в сряда стана ясно, че той е в САЩ, където са му издали виза. Аржентинската национална дирекция по миграция уточни, че Болсонаро е преминал граница по суша и е бил с редовни документи за пътуване.

След това синът на бившия президент Жаир Болсонаро се е качил на частен самолет на компанията „Байрес Флай", изпълняващ полет до град Гуаякил в Еквадор.

Политически съюзници на Болсонаро са потвърдили, че той е отпътувал за САЩ, твърдят бразилските медии „Глобо" и „Фоля ди Сао Пауло".

Американски медии съобщиха за пристигането му в САЩ още във вторник вечерта, а американският президент Доналд Тръмп заяви, че одобрява пристигането на Болсонаро в САЩ.

„Бих го одобрил. Мисля, че са добри хора. Изборите бяха много странни и според мен това беше ужасно", каза Тръмп пред журналисти във военновъздушната база „Андрюс" в щата Мериленд, цитиран от Ройтерс и БТА.

Болсонаро изгуби президентските избори от досегашния държавен глава Луиз Инасио Лула да Силва в неделя. В понеделник съдия от Върховния съд разпореди Флавио Болсонаро да предаде паспортите си в срок от 24 часа и му наложи забрана да напуска страната.

Първоначално сенаторът се съгласи със съдебното разпореждане, което определи като "опит за сплашване". Той обаче не предаде документите си в срок и във вторник Федералната полиция официално анулира обикновения и дипломатическия му паспорт.

Синът на бившия бразилски президент обаче притежава и италианско гражданство от 2023 г.