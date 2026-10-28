Българската община „Св. София” в украинския Измаил отбелязва 25-годишнина

Българската община „Св. София" в украинския град Измаил отбелязва 25-годишнина.

Тържествата ще бъдат на 31 октомври. Програмата на събитието включва от 11 ч. - молебен в храм „Свети великомъченик Георги Победоносец" в града. В 12 ч. ще се състои традиционното поднасяне на цветя пред паметника на Христо Ботев. В 12:30 ч. започва концерт в Измаилския държавен хуманитарен университет. От 15 ч. започва втората част от отбелязването на празника в село Каменка. Там ще присъстват кметове и гости от други село в района.

Делегация от Добрич ще присъства на тържествата, каза почетният председател на българската община Михаил Стоев от Добрич. „За тези 25 години развитието на българската община „Св. София" се дължи и на партньорството с Добрич", казват от Измаил. „Началото е със създаването на Българския бизнесцентър център в Измаил. Закупихме сграда през 1997 г. в центъра на Измаил, а през 2000 г. го открихме. Това беше началото на сътрудничеството между Добрич и бесарабските българи в Измаил", казва Михаил Стоев, тогава директор на предприятие „Благоустройство и комунално стопанство" в Добрич.Постепенно връзките се развиват.

„През 2003 г., след като бях в официалната делегация на президента Георги Първанов в Украйна, се отклоних. Отбих се до село Бановка и с помощта на Иван Степанович, председател на колхоза в село Лощиновка, и тогава председател на българската община. Събрахме старите хора и с питане намерихме родната къща на ген. Иван Колев, предводителя на българската конница. На 18 септември 2010 г. поставихме паметна плоча на къщата", добавя Стоев. Плочата беше изработена в Добрич, добавя той „Преди това със средства, отпуснати от тогавашния Министерски съвет, и със съдействието на добричкото предприятие „Благоустройство и комунално стопанство" започнахме от 1992 г. да възстановяваме църквата „Св.Троица" в село Лощиновка. Тя беше открита на храмовия празник на църквата "Света Троица" юни 1997 г. с посещението на вицепрезидента Тодор Кавалджиев. Илияна Йотова като вицепрезидент също посети църквата по време на нейната визита в Бесарабия на 4 октомври 2018 г.", добавя Стоев.

През всичките години на активно сътрудничество в съвместните срещи са участвали

много депутати от почти всички партии от политическия спектър, както и областни управители на област Добрич. Те са посещавали заедно с групата бизнесмени и общественици от Добрич българската община "Св. София", участвали са в общи прояви."Така искаме да държим силна връзката между бесарабските българи и управляващите в България, от които зависят немалко неща", уточнява Стоев.

Запазената марка на добричкото присъствие в Измаил е националният празник Трети март. Всяка година група от Добрич поднася венци и цветя през паметника на Христо Ботев в града. Тържествата продължават с голям концерт, в които участват състави от Измаил и селата в района.

„На 30 октомври групата от Добрич имаме среща в Болградската гимназия „Г.С. Раковски" по наше желание и със любезното съдействие на директора". каза още М. Стоев, който скромно премълчава , че е обявен за почетен гимназист на Болградската гимназия, за което има и диплома.

През годините сътрудничество се развиват много дейности – студенти идват да учат в България, издават се книги на тамошни автори с българска помощ. На тези тържества ще бъде представена и четвъртата стихосбирка на Мария Куртева „Светлината е в нас", спонсирана и издадена от приятели в България .

В Измаил има неделно училище, казва се "Българска светлица". финансира се от България. директор е Светлана Кравченко. „В българската община „Св. София" се събират повече възрастни хора, младите са малко, за съжаление", казва председателят на общината Николай Иванов. „В Измаилския район живеят около 15 000 българи", добавя той. Отчита като плюс, че другите културно-просветни дружества на българите са се влели в българската община. „Това определено ни дава по-силни позиции за различни каузи", добавя Иванов.