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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23824506 www.24chasa.bg

Двамата, подпалили „Старлинк“ до София, остават в ареста до решение на германския съд

Любомир Серафимов
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Антените преди палежа.

Германската прокуратура заяви, че двамата граждани на Федералната република, задържани в петък по подозрение, че са извършили палежа на антени на „Старлинк" край София, ще останат в ареста, докато съдът в Дюселдорф разгледа искането на българските власти те да бъдат екстрадирани, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Българските власти обвиняват двамата заподозрени в палежа на антени на „Старлинк" (сателитната мрежа на американската компания „Спейс Екс") близо до София и издадоха европейска заповед за арест.

Говорител на прокуратурата в Дюселдорф заяви, че двата задържани мъже са на 19 години и са жители на градовете Дуисбург и Мьорс.

Според българската прокуратура заподозрените са влезли в България от Сърбия на 9 октомври. Те са прекарали няколко часа на българска земя, след което са се върнали обратно на сръбска. Двамата германски граждани са обвинени в палеж на антени на „Старлинк" южно от София.

Украйна масово използва терминали „Старлинк" за комуникации на бойното поле. Приемници на „Старлинк" са интегрирани в системите за насочване и управление на много украински дронове.

Българският министър на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че очаква заподозрените да бъдат предадени на страната му, допълва Ройтерс.

Антените преди палежа.

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