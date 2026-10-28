Бивш румънски МВР министър: Очакваме повече солидарност и съпричастност от България

Каталин Предою, който е бивш министър на вътрешните работи на Румъния, призова за повече съпричастност и солидарност от България към Румъния във връзка с инцидентите с дронове. Направи го чрез публикация във фейсбук.

Повод за позицията му е изказване на българския премиер Румен Радев на Софийския икономически форум по-рано през седмицата. На събитието министър-председателят отбеляза, че румънското политическо ръководство е посочило Русия като отговорна за атаките в Черно море, въпреки че не е имало доказателства, след което са последвали нови нападения.

"При цялото уважение към българския министър-председател и при цялата признателност, която изпитваме към България – съседна, приятелска и партньорска държава, считам, че е важно да припомним, че публичните позиции на Румъния по отношение на инцидентите с падащи дронове на наша територия винаги са се основавали на конкретни доказателства и документирани случаи", посочва Предою.

В тази връзка бившият румънски министър на външните работи е представил на посланика на Руската федерация в Букурещ фрагменти от руски дронове, паднали на територията на Румъния през последните две години.

"В този контекст изявление, което да отразява повече съпричастност и солидарност към ситуацията в Румъния, би било, може би, по-подходящо. Още повече че двете страни са свързани с множество общи въпроси и интереси, като например в миналото премахването на Механизма за сътрудничество и проверка (MCV) и присъединяването към Шенгенското пространство, в рамките на които Румъния не само прояви съпричастност, но и оказа конкретна дипломатическа подкрепа. Към тях в момента се добавя и съвместният проект за Регионален център за морска сигурност в Черно море, който ще функционира в Констанца и Варна.

Следователно, ако се позоваваме на „принципи", естествено е да очакваме те да бъдат съпътствани от последователност, логика и взаимна солидарност", пише в публикацията на бившия вътрешен министър на Румъния.