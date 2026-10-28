Флавио Болсонаро взе пример от баща си - избяга в САЩ след загубата от Лула (Обзор)

Бразилският сенатор, жена му и дъщерите им кацнаха във Флорида

Флавио Болсонаро явно върви по стъпките на баща си - бразилският сенатор избяга в САЩ, след като претърпя поражение на президентските избори в неделя.

В сряда големият син на бившия президент Жаир Болсонаро заедно със съпругата си и двете им дъщери бяха снимани да слизат от частен самолет на летището “Маями-Опа Лока” във Флорида. По-рано имаше спекулации дали сенаторът е вече в САЩ и как се е придвижил дотам. Аржентинските миграционни власти съобщиха, че Флавио е преминал сухопътната граница на Бразилия с Аржентина късно във вторник вечерта. Оттам обясниха, че семейство Болсонаро се качило на частен самолет до град Гуаякил в Еквадор. Това явно е била транзитна точка за крайната дестинация - Маями. В същото време от Държавния департамент потвърдиха, че ще издадат визи на Болсонаро и семейството му и ще им позволят да влязат в САЩ.

Болсонаро, който все още не е признал загубата си от левия действащ президент Луис Инасио Лула да Силва, напусна Бразилия, след като отказа да се подчини на разпореждане на Върховния съд да предаде паспортите си на фона на разследване за предполагаемо пране на пари. Болсонаро няма официално повдигнати обвинения. Сега бягството му заплашва да задълбочи разрива между двете най-населени държави в Северна и Южна Америка. Лула обвини Вашингтон в заговор с фамилията Болсонаро, който цели да ги върне на власт, а напускането на Флавио определи като срамно. Според президента Болсонаро е трябвало да остане в страната и да докаже невинността си.

Преди да се потвърди, че Болсонаро е пристигнал край Маями, американският президент Доналд Тръмп коментира, че одобрява идването на Болсонаро в САЩ: “Мисля, че са добри хора. Изборите бяха много странни. Познавам Лула. Познавам Флавио малко. Познавам баща му много добре. С баща му се отнесоха много лошо”.

Тръмп неведнъж е твърдял, че крайнодесният Жаир Болсонаро е бил жертва на съдебно преследване в Бразилия. Той също избяга в САЩ, след като през 2022 г. не беше преизбран и загуби вота от Лула. Там Болсонаро се установи във Флорида. В същото време негови поддръжници у дома направиха бразилска версия на щурма на Капитолия и разграбиха сгради на федералното правителство. В крайна сметка Жаир се завърна в Бразилия след 3 месеца и по-късно беше осъден за неуспешен опит за преврат, който включваше и заговор за убийството на Лула. Той беше осъден на 27 години затвор - време, което излежава у дома поради здравословни проблеми.

Флавио Болсонаро беше фаворит за победа на президентския вот в неделя, но шокиращо загуби с резултат - 48,2% срещу 51,79% за Лула. Тръмп определи изборите като “поредните манипулирани”. В понеделник на Флавио му беше даден един ден да предаде паспортите си. А Болсонаро, който губи имунитета си от съдебно преследване, когато мандатът му в Сената изтече през февруари, заяви, че няма планове да бяга.

“Никога не съм мислил да напусна страната”, каза той вероятно по-малко от 24 часа преди да избяга. Ръководителят на кампанията на Болсонаро Рожерио Мариньо коментира, че е изненадан от информацията за бягството, тъй като “предвид 60-те млн. гласа, които получи, обсъждахме необходимостта да поеме ролята на опозиционен лидер”. По-малкият брат на Болсонаро - Едуардо, който живее в САЩ, каза преди вота, че подкрепя Флавио да напусне страната, ако не спечели.

Флавио Болсонаро заяви в сряда, без да предостави доказателства, че е законно избраният президент на страната си.

