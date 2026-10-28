Технически срив и диспечерска грешка убили десетки в катастрофата с 2 влака в Испания (Обзор)

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Премиерът шокиран от трагедията, властите призовават да се дарява кръв за оцелелите

Хора бяха изхвърлени във въздуха. Беше ужасно. Части от конструкцията на другия влак се забиха в нашия вагон, а той дори не беше най-зле засегнатият. Това разказва бременната Патриша, която е сред оцелелите от тежката железопътна катастрофа в испанската провинция Толедо от сряда сутринта. Поне 68 са жертвите на кървавия инцидент между два пътнически влака, а

десетки са с тежки наранявания

Мащабът на трагедията е толкова голям, че властите в страната призоваха гражданите спешно да започнат да даряват кръв за спасение на живота на ранените.

Двата влака, които са се движели по маршрута от Мадрид за Севиля, са се сблъскали около 9 ч сутринта в сряда. Едната машина, собственост на частната компания “Ирио”, е била спряла, когато е ударена от високоскоростния влак AVE, който е на испанската национална железопътна фирма “Ренефе”.

Именно с него е пътувала и Патриша. По думите ѝ катастрофата става три минути след като влакът потеглил от гарата. Патриша била в третия вагон.

“През прозореца видях един от вагоните, който се беше преобърнал и беше напълно изгорял. Честно казано, хората в моя вагон проявиха забележително хладнокръвие, като се има предвид ситуацията, и ми помогнаха да изляза”, добави тя.

В двата влака са пътували общо 544 пътници. Към сряда следобед нямаше официално потвърдена причина за инцидента. Водещата хипотеза за трагедията сочи към фатална комбинация от технически срив и последвала човешка грешка.

Разследващите предполагат, че след

внезапна повреда в автоматичната сигнализация

по трасето композицията на “Ирио” е била принудена да спре.

В това време диспечер от контролния център в Мадрид, управляван от испанския държавен железопътен оператор ADIF, погрешно е дал разрешение за движение на приближаващия се влак AVE, без да отчете присъствието на спрялата по-напред по трасето машина.

Според разследващите диспечерът е виждал на таблото си, че пред влака, на който току-що е дал разрешение да продължи, има друг спрял, което прави грешката му напълно необяснима, пише “Ел Пайс”.

Съобщава се, че машинистът на AVE също не е знаел за намиращата се отпред композиция на “Ирио” вследствие на срива в автоматичната сигнализация и е разчитал на инструкциите на диспечера.

Премиерът на Испания Педро Санчес заяви, че е шокиран от сериозния инцидент.

“Изразявам съчувствието, солидарността и подкрепата си към всички жертви и техните семейства”, каза той.

Загриженост изрази и испанското кралско семейство. “Споделяме скръбта на семействата и близките на загиналите. Изразяваме подкрепата си и към екипите за спешна помощ, както и към всички, които работят в района, за да окажат максимална помощ при тези обстоятелства”, съобщиха оттам.

Това е третата железопътна катастрофа в Испания през тази година

През януари два високоскоростни влака се сблъскаха близо до Адамус, в провинция Кордоба в Южна Испания, като загинаха над 40 души. Инцидентът стана, след като задната част на влак, пътуващ на север, дерайлира и навлезе в съседната линия, по която се приближавал влак, пътуващ на юг. Тогава ранените бяха над сто.

При тази катастрофа загина и един от машинистите, а инцидентът доведе до национална стачка с искания за по-голяма безопасност за железопътните работници на фона на поредица от инциденти в цяла Испания.

