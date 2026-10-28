Мирните преговори на Русия, САЩ и Украйна в Абу Даби - между 6 и 10 ноември

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Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че се надява следващия кръг от мирните преговори между Русия, САЩ и Украйна, да се състои в Абу Даби в периода от 6 до 10 ноември, цитиран от Ройтерс, съобщава БТА.

Зеленски също посочи, че Киев настоява Европа да участва в преговорите за прекратяване на войната и подчерта необходимостта от единство и засилване на натиска върху Русия.

"Всяко евентуално мирно споразумение трябва да включва надеждни гаранции за сигурността на Украйна, както и осигуряване на финансиране за поддържането на украинската армия за период от 10 г.", категоричен бе по-рано украинският държавен глава.

Също по-рано съветникът на руския президент Владимир Путин Юрий Ушаков съобщи, че европейски представители няма да участват в предстоящите преговори.