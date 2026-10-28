Партията на Нетаняху: Изборите бяха откраднати от арабски партии

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Партия "Ликуд" на Бенямин Нетаняху обвини формациите в Израел с преобладаващо арабско представителство, които се очаква да спечелят рекордните 17 места в парламента, че са "откраднали изборите" след изключително оспорван вот, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Изборите бяха откраднати от арабски партии, които подкрепят тероризма и унищожаването на еврейската държава", заявиха от "Ликуд".

От партията на Нетаняху добавиха, че разполагат с доказателства за "корупция, заплахи, насилие, измами и използване на забранен софтуер за оказване на натиск върху избирателите".

Междувременно израелският президент Ицхак Херцог призова политическите партии да "направят всичко възможно" да сформират правителствена коалиция и по този начин да избегнат нови избори въпреки липсата на ясно очертаващо се мнозинство след парламентарните избори, предаде Франс прес.

"Трябва да направим всичко възможно, за да избегнем нови избори", които биха били неизбежни в случай на неуспех при сформирането на управленска коалиция, заяви във видеообръщение Херцог.

В идните дни той ще назначи кандидат, натоварен с задачата да се опита да състави кабинет.