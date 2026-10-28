Студентите почистват Белград от обидните графити по сградите

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След като спечелиха абсолютно мнозинство на парламентарните избори в Сърбия, студентите започнаха почистване на Белград от обидните графити по фасадите на сградите.

Кадри, разпространени от местните медии и в социалните мрежи, показаха десетки хора, събрали се в подлез в Белград, за да боядисат в бяло и така да заличат графитите, изписани с черна и червена боя.

Студентското движение призова жителите на Белград да се включат в почистването на сръбската столица, загрозена след две години на конфронтация с управляващата тогава Сръбска прогресивна партия и бившия президент Александър Вучич, които загубиха изборите в неделя.

Първоначалната инициатива е на екологична неправителствена организация, която подкрепяше антиправителствените протеси от самото им начало, и започна на 26 октомври, ден след изборите.

Кампанията е насочена по-специално към „обидните графити, които от известно време загрозяват фасадите на сградите", се посочва в съобщение на движението, което призова доброволците да се присъединят към инициативата на екологична неправителствена организация "Екостража".

Сред най-често срещаните надписи в подлезите и по автобусните спирки в Сърбия е „FCK BLK". Съкращението FCK е нецензурна дума, а BLK e обозначение на студентското движение, чиито членове Вучич наричаше „блокадери" (от сръбската дума за блокиращи, в случая студентите, които блокираха факултети и кръстовища в цяла Сърбия).

"Александър си тръгна, Александър си тръгна!", се чува от видео, което показва как в почистения от графити подлез в Белград гражданите припяват под звуците на акордеон и играят хоро.

Още в изборната нощ гражданите премахнаха загражденията на Пионерския парк пред Президентството, превърнал се в лагер на поддържниците на Вучич, а на следващата сутрин го разчистиха от останалите палатки и отпадъци.