Путин: Мъск е гений, ние изоставаме с нашата система за сателитен интернет

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Руският президентът Владимир Путин определи американския предприемач Илон Мъск като истински гений, като призна, че Русия едва сега започва да внедрява своя система за сателитен интернет, подобна на „Старлинк“ (Starlink) на Мъск, предаде Ройтерс.

Версия на „Старлинк“, разработена от основната и ръководена от Мъск компания „СпейсЕкс“ (SpaceX), се използва от украинските въоръжени сили във войната с Русия като ключов компонент за операциите с дронове и комуникациите на бойното поле.

Русия е в контакт със САЩ по космически въпроси и по-специално с Илон Мъск, каза Путин по време на двудневната среща на върха Русия-Африка, която започна днес в Москва.

„Ние ценим това, както и нашите американски партньори, и работим в тясно сътрудничество с тях, въпреки всички политически проблеми. Нашият Роскосмос и други компании работят заедно“, подчерта президентът на Русия.

Изстрелването на спътници в орбита изисква ред и дисциплина, „защото е важно да не си пречим един на друг в орбита. (…) Илон Мъск е гений, истински гений. Колко (сателита) има в орбита? Повече от 5000, а ние правим едва първите стъпки“, заяви Путин, цитиран от БТА.

Руската система „Расвет“, подобна на „Старлинк“, все още прави първите си стъпки. „Това е само първата ни стъпка. Но ние се гордеем, че започнахме да правим това самостоятелно“, подчерта той.

Руският държавен глава говори и за важността на информационните технологии и дигиталния суверенитет. Според него Русия е една от трите държави, заедно със Съединените щати и Китай, които притежават цялостни елементи на информационен дигитален суверенитет.

В днешния свят липсата на дигитален суверенитет на една държава означава липса на суверенитет като цяло, смята Путин.

По думите му една съвременна икономика не може да съществува без модерни информационни технологии.

Путин застъпи и темата за ядрената енергетика, като посочи, че Русия успешно се конкурира със западните компании в строителството на атомни електроцентрали.

Русия е единствената страна, която не само е разработила, но и е експлоатирала малки плаващи атомни електроцентрали, подчерта още той.

По-рано днес високопоставени ръководители от „Росатом“ съобщиха, че руската държавна корпорация води преговори в напреднал етап за доставка на плаващи атомни електроцентрали за африкански държави.

Освен енергетиката, Путин изтъкна и туризма като област на сътрудничество с африканските страни. Туристите от Русия биха могъл да дадат значителен тласък на икономиките на африканските страни, посочи той.

„За някои страни руският туризъм се е превърнал в значителен сектор от националната им икономика, дори за толкова значително развита страна като Турция“, отбеляза държавният глава и добави: „Седем милиона руски туристи посещават Турция годишно, носейки 12 милиарда долара на турската икономика“.

Междувременно руският президент съобщи и че диамантената компания „Де Бирс“ (De Beers) иска да си сътрудничи с Русия и се опитва да установи отношения с Москва.