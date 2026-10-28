Зеленски от Хага: Не знам кога ще се срещна с Путин, зависи от Москва

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна на официално посещение в Нидерлания, предаде агенция Укринформ.

На обща пресконференция с нидерландския министър-председател Роб Йетен в Хага Зеленски заяви, че не знае кога би могла да се състои среща между лидерите на Украйна, САЩ и Русия, съобщи кореспондент на Укринформ.

"Не знам кога ще имаме среща с Русия на ниво лидери. Засега това зависи от руската страна, тъй като досега те никога не са подкрепяли такава идея. Ако трябва да преговаряме как реално да приключим тази война по всички въпроси, включително по такива деликатни теми като териториите и гаранциите за сигурност, трябва да водим разговори на равнище лидери, като Украйна също е представена", посочи Зеленски, цитиран от БТА.

Той изрази надежда, че такава възможност ще се появи скоро.

Както съобщи по-рано Укринформ, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се очаква скоро да се състои среща между украинския президент Зеленски и руския лидер Владимир Путин. Американският президент отбеляза, че е постигнат "значителен напредък" по пътя към прекратяването на войната в Украйна.

По-рано днес украинският държавен глава съобщи за пристигането си в Нидерландия във Фейсбук.

"Пристигнахме в Нидерландия с екипа ни, за да се срещнем с министър-председателя Роб Йетен. Укрепваме партньорството си и работим за по-добрата защита на Украйна. Ще обсъдим сътрудничеството в областта на отбраната и икономиката, укрепването на противовъздушната отбрана на Украйна, както и нови мерки в подкрепа на Украйна", заяви Зеленски при пристигането си.