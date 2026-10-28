Украйна и Нидерландия започнаха работа по общ проект за ПВО

Украйна и Нидерландия започнаха работа по проект за противовъздушна отбрана, наречен "Бликсем".

Украинският президент Володимир Зеленски обяви това по време на съвместна пресконференция с нидерландския министър-председател Роб Йетен в Хага, предаде агенция Укринформ.

"Важно е, че днес проведохме и среща, посветена на бизнеса. Това е един от ключовите аспекти на нашите двустранни отношения – да гарантираме, че всички политически споразумения са последвани от осезаеми икономически резултати на ниво компании в нашите страни, така че да има икономически растеж и да се създават работни места в Украйна и Нидерландия. И днес определихме ключови приоритети и решения, които могат да укрепят практическото икономическо сътрудничество", заяви Зеленски, цитиран от БТА.

Той отбеляза, че двете страни имат потенциал за сътрудничество в областта на отбранителната промишленост, съвместните технологични проекти, енергетиката и промишлеността, сателитните технологии и противовъздушната отбрана.

"Днес възложихме на нашите екипи да разработят конкретен проект в областта на противовъздушната отбрана – "Бликсем". Работата по проекта вече започна. Извеждаме сътрудничеството си на равнище, от което става ясно, че подкрепата за Украйна означава извличане на допълнителни положителни технологични и социални ползи. Това ще се случи; абсолютно съм сигурен в това", каза украинският лидер.

Зеленски подчерта необходимостта от разработване на проекти, способни да преодолеят предизвикателствата, свързани с комуникациите и сателитите.

„Разбира се, ние (Украйна и Нидерландия – бел. Укринформ.) имаме двустранни проекти, но не искам да разкривам твърде много, защото те тепърва започват. Въпреки това вече се сблъскваме с предизвикателства в областта на комуникациите и сателитите. Трябва да си сътрудничим със страни, които разполагат с капацитет да разработват алтернативни начини за противодействие на рисковете, които могат да произтичат от други държави", заяви украинският президент.

Той отбеляза, че проектите с партньори, свързани със сателитите и космическите въпроси, са от голямо значение.

Украинският президент изрази благодарност към Нидерландия за пакета военна помощ на стойност 500 милиона евро.

"Това е наистина важно, особено за отблъскването на въздушни атаки. Основният ни недостиг в момента е в областта на системите за противоракетна отбрана за прехващане на руските балистични ракети. Руснаците разчитат силно на балистичните ракети в тази война, особено с наближаването на зимата. Сега се нуждаем от специална помощ именно за осигуряването на този вид ресурси", каза той.

Освен това украинският държавен глава благодари на Нидерландия за пакета от нелетална помощ за Украйна на стойност 1,2 милиарда евро. По думите му тези средства ще бъдат насочени към подкрепа в енергийния сектор, възстановяване на инфраструктурата, социалния сектор и здравеопазването.

Както съобщи по-рано Укринформ, Великобритания ще отпусне 10 млрд. британски лири на Украйна в рамките на три години: 7 млрд. лири за икономическа подкрепа и 3 млрд. лири за оръжия.