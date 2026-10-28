Русия пусна кораби със зърно да напуснат Азовско море за първи път от юли

Руските власти са издали разрешителни на кораби, превозващи зърно за износ, да напуснат Азовско море за първи път от 10 юли, съобщиха седем източници от бранша пред Ройтерс. През лятото морският трафик в района беше преустановен заради украински атаки с дронове.

Според източниците разрешителните за преминаване през Керченския проток, който свързва Азовско и Черно море, ще бъдат издавани за период до 15 ноември. Двама от източниците заявиха, че корабите ще бъдат ескортирани през Черно море от руски военноморски конвой.

„Капитанът на пристанището разпореди да започне оформянето на документите за отплаване на корабите, които са напълно готови“, заяви един от източниците от сектора на търговското корабоплаване.

Издаването на разрешителните сочи, че руските власти смятат преминаването през Керченския проток към Черно море за сравнително безопасно в момента, уточнява Ройтерс, цитирана от БТА.

От началото на новия сезон за търговия със зърно през юли Русия и Украйна атакуват пристанища и плавателни съдове в района на Черно море, което на практика парализира някогашната процъфтяваща търговия със селскостопанска продукция в региона.

Турция, която внася зърно от Русия, оглави усилията за договаряне на примирие и възобновяване на корабоплаването в Черно море. Руските власти обаче заявиха, че не се интересуват от споразумение за прекратяване на огъня, което не обхваща и други части от конфликта.