Задържаният за смъртта на братовчед на принца на Монако е украинец, отрича вина

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Властите в Монако разследват смъртта на Антоан дьо Маси, далечен братовчед на княза на Монако Албер Втори, като смятат, че той е починал вследствие на падане, предаде ДПА.

Прокуратурата съобщи днес, че е започнала разследване по подозрение в непредумишлено убийство и неоказване на помощ на човек в опасност.

Четиридесет и двегодишен мъж, заподозрян по случая, е задържан под стража. Той отрича обвиненията и отказва да отговаря на въпросите на следствения магистрат, съобщи разследващият орган на княжеството, цитиран от БТА.

Мъжът е украински гражданин и живее в Монако от 30 години. Той засега се смята за невинен. Разследването цели да установи точната последователност на събитията, довели до падането на Дьо Маси. Предстоят допълнителни разпити, експертизи и технически изследвания.

Тялото на 29-годишния аристократ е открито в неделя в парк в центъра на Монако след сигнал от негови роднини, че той не се е появил на семейна вечеря, на която е бил очакван.

Местни медии съобщиха, че в ранните часове в неделя Дьо Маси е бил забелязан да излиза залитайки от нощен клуб в княжеството.

Прегледът на записите от охранителните камери помогнал на разследващите да установят самоличността на човек, намирал се в района на местопрестъплението. В понеделник сутринта е бил задържан украинският гражданин.

Антоан дьо Маси е внук на принцеса Антоанет - по-голямата сестра на бащата на Албер Втори - княз Рение Трети.