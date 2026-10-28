В Латвия преговарят за сформиране на ново коалиционно правителство

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В Латвия започнаха преговори за сформиране на ново коалиционно правителство, след като на 3 октомври в страната се произведоха парламентарни избори, предаде ДПА.

Коалицията „Обединена листа“ на премиера Андрис Кулбергс, която получи най-много гласове, днес проведе първоначални разговори с двама от предишните си коалиционни партньори: дясно-консервативния Национален алианс и либерално-консервативната партия „Ново единство“.

За следващите дни са планирани разговори и с други политически формации, съобщава БТА.

Кулбергс заяви, че приоритетите на новото правителство ще бъдат „възстановяването на публичните финанси, насърчаването на икономическия растеж, повишаването на сигурността и реформирането на публичната администрация“.

Потенциалните коалиционни партньори ще трябва да бъдат готови да вземат непопулярни и трудни политически решения, отбеляза Кулбергс след първоначалните разговори.

„Обединена листа“ разполага с 41 от 100 места в новия парламент. Коалиционната формация на Кулбергс постигна най-добрия резултат на парламентарни избори в Латвия, откакто страната обяви независимост от Съветския съюз през 1991 г.

Общо шест политически партии спечелиха места в парламента на Латвия, която членува в ЕС и НАТО.

Президентът Едгарс Ринкевичс, който възложи мандата за сформиране на правителство, заяви, че се надява до националния празник на 18 ноември да бъде сформирана нова коалиция.

Кулбергс се нуждае от поне един партньор, за да сформира правителство с мнозинство.