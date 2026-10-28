Британският крал Чарлз III призна несправедливостите на робството, заявявайки, че лидерите на Общността на нациите ще обсъдят въпроса на срещата си на върха следващата седмица, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА. Изказването на британския монарх идва на фона на все по-настойчивите искания от Карибите Великобритания да плати репарации за ролята си в търговията с роби.

В реч на Бахамските острови в началото на карибската си обиколка, Чарлз каза, че е правилно да се признаят „големите страдания и несправедливости от миналото на тези острови и отвъд тях“.

Неговите забележки бяха направени преди срещата на правителствените ръководители на Общността на нациите в Антигуа и Барбуда следващата седмица, където се очаква карибските лидери да настояват за репарации за робството и колониализма.

Чарлз добави, че част от най-доброто в бахамската култура днес, „най-радостното, най-надеждното, най-светлото“, е „родено от тъмнината“.

След посещенията си на Бахамите и в Гвиана, Чарлс ще отпътува за Антигуа и Барбуда, където ще бъде придружен от съпругата си кралица Камила за двугодишната среща на върха на 56-членната Общност на нациите, повечето от чиито членове са бивши британски колонии.