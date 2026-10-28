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Ердоган към Тръмп: Следим внимателно събитията в Йемен и Ормузкия проток

Айше Сали, БТА

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Реджеп Ердоган КАДЪР: Фейсбук/Официален профил

Турският президент Реджеп Ердоган заяви в телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп, че като член на Отбранителния съюз от Мека, Турция следи внимателно събитията в Йемен и Ормузкия проток и настоя за съживяване на дипломатическите преговори между Русия и Украйна. Информацията за телефонния разговор между двамата лидери беше съобщена от Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция.

„Президентът Ердоган заяви, че като член на Отбранителния съюз от Мека, Турция наблюдава отблизо развитието на ситуацията в Ормузкия проток и Йемен и че полага усилия за решаването на проблемите на полето на дипломацията“, пише в съобщението за срещата.

Турция предприе знакови дипломатически ходове заради ситуацията в Иран. Тя организира две поредни срещи в Истанбул – във формата R4, който включва Турция, Египет, Саудитска Арабия и Пакистан и във формата R4+E3, който включва Великобритания, Германия и Франция+Италия, за да изпрати послание заедно с останалите участници против военна намеса в Иран. В понеделник последваха преговори в Техеран между представители на държавите от Отбранителния съюз от Мека и висши държавни представители на Иран, сред които президентът Масуд Пезешкиан и външния министър Абас Арагчи.

Темата за търсене на мир между Русия и Украйна също беше засегната в телефонния разговор между Ердоган и Тръмп. „Президентът Ердоган представи готовността на Турция да работи за съживяване на дипломатическите отношения между Русия и Украйна и прекратяване по този начин на войната“, пише още в съобщението за срещата.

От него става ясно също така, че Тръмп е поздравил Турция и турския народ по случай 29 октомври, когато тя отбелязва националния си празник и провъзгласяването ѝ за република от Кемал Ататюрк.

Реджеп Ердоган КАДЪР: Фейсбук/Официален профил

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