Норвегия показа най-красивите си тоалетни, след като Тръмп я нарече "държава-кочина" (Снимки)

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Организацията "Визит Норуей" (Visit Norway) започна кампания, наречена "най-красивите тоалетни в света", показвайки обществени тоалетни с елегантен дизайн и красиви гледки към фиорди, реки и други впечатляващи пейзажи, предаде Франс прес. КАДЪР: Сайт на Visit Norway

Кампанията идва в отговор на изказване на американския президент Доналд Тръмп, който нарече Норвегия "държава-кочина" (shithole country). Изказването на Тръмп бе провокирано от решението за пореден път да не бъде отличен с Нобеловата награда за мир. КАДЪР: Сайт на Visit Norway

"Чухме доста за тази история с "държавата-кочина". Е, със сигурност можем да кажем, че разполагаме с едни от най-впечатляващите тоалетни в света", написаха от организацията "Визит Норуей" на страницата си във Фейсбук, цитирани от БТА.

"Честно казано, Норвегия не струва. Всъщност Норвегия се превърна в "държава-кочина", заяви Тръмп, който не крие желанието си да спечели Нобеловата награда за мир, преди дни на предизборен митинг в щата Мичиган.

Нобеловата награда за мир за 2026 г. беше присъдена в началото на октомври на южноафриканската юристка Нави Пилай в знак на признание за кариерата ѝ, посветена на борбата срещу най-тежките зверства - от Руанда до Близкия изток.