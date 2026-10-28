ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Той измисли париореализма - 50 г. творчество на Хр...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23826393 www.24chasa.bg

Норвегия показа най-красивите си тоалетни, след като Тръмп я нарече "държава-кочина" (Снимки)

Богомила Костадинова
5788
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Обществена тоалетна на остров Сеня КАДЪР: Сайт на Visit Norway

Организацията "Визит Норуей" (Visit Norway) започна кампания, наречена "най-красивите тоалетни в света", показвайки обществени тоалетни с елегантен дизайн и красиви гледки към фиорди, реки и други впечатляващи пейзажи, предаде Франс прес. 

КАДЪР: Сайт на Visit Norway
КАДЪР: Сайт на Visit Norway

Кампанията идва в отговор на изказване на американския президент Доналд Тръмп, който нарече Норвегия "държава-кочина" (shithole country). Изказването на Тръмп бе провокирано от решението за пореден път да не бъде отличен с Нобеловата награда за мир. 

КАДЪР: Сайт на Visit Norway
КАДЪР: Сайт на Visit Norway

"Чухме доста за тази история с "държавата-кочина". Е, със сигурност можем да кажем, че разполагаме с едни от най-впечатляващите тоалетни в света", написаха от организацията "Визит Норуей" на страницата си във Фейсбук, цитирани от БТА.  

"Честно казано, Норвегия не струва. Всъщност Норвегия се превърна в "държава-кочина", заяви Тръмп, който не крие желанието си да спечели Нобеловата награда за мир, преди дни на предизборен митинг в щата Мичиган.

Нобеловата награда за мир за 2026 г. беше присъдена в началото на октомври на южноафриканската юристка Нави Пилай в знак на признание за кариерата ѝ, посветена на борбата срещу най-тежките зверства - от Руанда до Близкия изток.

В по-умерен тон норвежкият външен министър отбеляза, че Нобеловият комитет, който присъжда наградата, действа независимо от правителството и че това е факт факт, който американският президент "знае много добре". 

КАДЪР: Сайт на Visit Norway
КАДЪР: Сайт на Visit Norway
КАДЪР: Сайт на Visit Norway
КАДЪР: Сайт на Visit Norway
КАДЪР: Сайт на Visit Norway
КАДЪР: Сайт на Visit Norway

Обществена тоалетна на остров Сеня КАДЪР: Сайт на Visit Norway
КАДЪР: Сайт на Visit Norway
КАДЪР: Сайт на Visit Norway
КАДЪР: Сайт на Visit Norway
КАДЪР: Сайт на Visit Norway
КАДЪР: Сайт на Visit Norway

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте дроновете на Българската армия в действие специално за "24 часа"