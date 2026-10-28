Путин пред африкански лидери: Ние сме най-добрия ви партньор

Руският президент Владимир Путин заяви пред африкански лидери, че Русия е най-добрият им партньор, като обвини "колониалния Запад", че все още се опитва да експлоатира ресурсите на Африка и използва дълговете, за да възпрепятства развитието ѝ, предаде Ройтерс.

Путин произнесе реч на третата среща на върха Русия – Африка в Москва – двудневно събитие, на което присъстваха африкански лидери и правителствени делегации от 48 държави, и ще има двустранни разговори с много от 22-мата африкански лидери, присъстващи на форума, по въпроси като търговия, сигурност, доставки на оръжие и зърно.

Събитието, организирано за пръв път през 2019 г., е част от концентрираните усилия за разширяване на руското политическо, икономическо и военно влияние в Африка, където все още продължават да действат паравоенни "бойци" от руския "Африкански корпус" (наследника на частната военна компания "Вагнер" на Евгений Пригожин), отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

Руските държавни медии и културни институции също се опитват да разширят присъствието си в Африка, а руските държавни компании се стремят да увеличат позициите си в области от минното дело до производството на електроенергия.

Привличането на африкански лидери и други представители от Глобалния юг също така е част от стратегията на Москва за противодействие на натиска на Запада на световната сцена във връзка с войната на Русия в Украйна.

"Африка все повече се утвърждава като един от ключовите играчи в световната икономика и политика", заяви Путин и добави: "Въпреки това, възникването на многополюсен свят, разбира се, не е лека задача. То среща съпротива от страна на държави, които не са подготвени да приемат тази реалност: онези, които са свикнали да мислят в контекста на своето колониално минало и да се обогатяват "нечувано".

Путин, когото западните критици обвиняват, че се опитва да използва колониалното минало на Африка в полза на Москва, не посочи кои държави има предвид.

Той говореше за това, което нарече "активни опити на западните държави" да върнат африканците обратно в дългово робство и да ги принудят да приемат така необходимите им финансови ресурси при грабителски условия, което, по думите му, забавя дългосрочното им развитие.

Путин заяви, че за разлика от Запада Русия е готова да сподели своето ноу-хау, включително в цифровата сфера, и да локализира производството, вместо просто да купува суровини, като по този начин "създава работни места и генерира данъчни постъпления".

Руските паравоенни сили са обвинявани от западни държави, че подкрепят военни хунти като тази в Мали, за да се опитат да укрепят геополитическото влияние на Москва и да изместят бивши колониални сили като Франция. Москва отрича тези твърдения.

Премиерът на Буркина Фасо Римталба Жан Еманюел Уедраого заяви, че сътрудничеството с Русия е прозрачно и гарантира интересите и на двете страни, както и че Москва не се опитва да заличи африканските езици и култури.

"Това е напълно различно от онова, което имахме с империалистическа Франция", заяви той пред руския държавен телевизионен канал Ар Ти.

Путин заяви на срещата на върха, че Русия се обявява за по-голямо африканско влияние в МВФ и Световната банка, че е готова да се заеме със съвместни проекти в областта на транспорта и селскостопанската инфраструктура, както и че Москва изразява готовност да доставя зърно и торове на повече африкански държави.