Босна и Херцеговина отбеляза завършването на 20 км от магистрала, строяща се от 25 г.

В Босна и Херцеговина днес беше отбелязано завършването на нов 20-километров участък от автомагистрала по Коридор Vc, която се строи от 25 години, съобщава агенция ХИНА, цитирана от БТА.

Изграденият 20-километров участък ще бъде отворен за движение през следващите дни, като се простира северно от град Зеница в посока Жепче. Строителството е възлязло на над 400 милиона евро.

Изградената досега автомагистрала е с обща дължина около 115 км по основното трасе от юг, близо до Брадина, през Сараево. Заедно с няколко несвързани помежду си участъка общата дължина на изградените участъци достига малко над 150 км от планираните 330 км на паневропейския коридор, свързващ Будапеща с хърватското адриатическо пристанище Плоче.

Ръководителят на Делегацията на ЕС Луиджи Сорека заяви, че от 2015 г. насам ЕС е предоставил стотици милиони евро подкрепа чрез Инвестиционната рамка за Западните Балкани. Досега тя включва 870 милиона евро безвъзмездни средства за строителството, от които 61 милиона евро са пряко финансиране от ЕС за новозавършения участък.

Строителството на магистралата започва през 2001 г., като проектът е белязан от скандали, бавен напредък, многократни промени в проектите, забавяния и надхвърляне на разходите, припомня ХИНА. Завършването на цялото трасе от 330 км остава несигурно, а само изграждането на тунела през планината Прен в участъка Сараево-Мостар ще отнеме най-малко шест години. Работата по него все още не е започнала, посочва агенцията.

Бившият директор на дружеството „Автомагистрали на Федерация Босна и Херцеговина“ Елмедин Володер и няколко негови сътрудници са обвинени в предполагаема злоупотреба със служебно положение и корупция във връзка с покупки на земя по протежение на планираното трасе. Настоящото ръководство, оглавявано от Денис Ласич, член на Хърватската демократична общност в Босна, също е обект на проверка от европейски разследващи органи, което е довело до спиране на вече одобрени заеми от европейски банки.

Ласич заяви, че новото ръководство е наследило трудно положение и работи за наваксване на забавянията и ускоряване на строителството.

Коридор Vc свързва Унгария, Хърватия и Босна и Херцеговина по трасето Будапеща - Осиек - Сараево - Плоче. Участъкът от автомагистралата в Хърватия беше завършен през октомври 2025 г., докато строителството в Босна и Херцеговина все още не е приключило.