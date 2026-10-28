ООН се надява новото правителство на Израел да промени радикално курса на страната

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк заяви, че се надява новото израелско правителство да "промени радикално курса на страната" и да спазва международното право след последните силно оспорвани избори в Израел, предаде Франс прес.

"Израел има задължения към международното право, международното хуманитарно право и международното право в областта на правата на човека и трябва да ги спазва. Надявам се, че следващото правителство ще направи точно това и ще промени радикално курса", призова Тюрк пред журналисти в Ню Йорк.

"Не продължавайте по пътя на войната, където смятате, че сте над международното право, защото, честно казано, мисля, че точно това наблюдаваме в настоящата обстановка", допълни австрийският дипломат.

По-рано през седмицата Тюрк предупреди за риска от "етническо прочистване" в Хеброн, на окупирания Западен бряг, където израелската армия започна голяма операция след убийството на двама войници, пише БТА.

"Колективното наказание представлява сериозно нарушение на международното право", посочи той в изявление в понеделник.

След като бяха преброени 85 процента от бюлетините, партията "Ликуд" на премиера Бенямин Нетаняху и нейните съюзници се очаква да спечелят 54 места, срещу 49 за основния опозиционен блок, воден от центриста Гади Айзенкот. Нито един от двата лагера не е успял да спечели необходимите 61 места за мнозинство в парламента. Тези избори бяха първите в Израел след атаките от 7 октомври 2023 г., отбелязва АФП.