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Флавио Болсонаро: Аз съм законно избраният президент на Бразилия

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Флавио Болсонаро СНИМКА: Фейсбук/Flavio Bolsonaro﻿

Бразилският сенатор Флавио Болсонаро заяви днес, без да предостави доказателства, че е законно избраният президент на страната си, въпреки поражението си на изборите в неделя от действащия президент Луиз Инасио Лула да Силва, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

По-рано стана ясно, че след изборното си поражение Болсонаро е избягал в САЩ, преминавайки през Аржентина и Еквадор. 

Болсонаро заяви, че е напуснал страната, достигайки до САЩ, за да избегне "политизирането на правосъдната система в Бразилия".

 

Флавио Болсонаро СНИМКА: Фейсбук/Flavio Bolsonaro﻿

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