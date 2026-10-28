Флавио Болсонаро: Аз съм законно избраният президент на Бразилия

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Бразилският сенатор Флавио Болсонаро заяви днес, без да предостави доказателства, че е законно избраният президент на страната си, въпреки поражението си на изборите в неделя от действащия президент Луиз Инасио Лула да Силва, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По-рано стана ясно, че след изборното си поражение Болсонаро е избягал в САЩ, преминавайки през Аржентина и Еквадор.

Болсонаро заяви, че е напуснал страната, достигайки до САЩ, за да избегне "политизирането на правосъдната система в Бразилия".