Джей Ди Ванс пратил писмо до Иран с искане за мирни преговори

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс е изпратил писмо до председателя на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи с предложение да се възстановят мирните преговори между двете страни.
Резаи се срещна онзи ден с върховния лидер на Иран Моджтаба Хаменей, който не се е появявал публично, откакто през март наследи убития си при американско-израелските удари през февруари баща - аятолах Али Хаменей, информира Ройтерс.
Срещата бе ден след преговорите в Техеран с представители на Саудитска Арабия, Турция и Пакистан, пише БТА.