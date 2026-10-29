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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23826844 www.24chasa.bg

Джей Ди Ванс пратил писмо до Иран с искане за мирни преговори

Александър Трайков
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Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс СНИМКА: РОЙТЕРС

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс е изпратил писмо до председателя на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи с предложение да се възстановят мирните преговори между двете страни. 

Резаи се срещна онзи ден с върховния лидер на Иран Моджтаба Хаменей, който не се е появявал публично, откакто през март наследи убития си при американско-израелските удари през февруари баща - аятолах Али Хаменей, информира Ройтерс.

Генерал Мохсен Резаи. Снимка: Екс/@Megatron_ron
Генерал Мохсен Резаи. Снимка: Екс/@Megatron_ron

Срещата бе ден след преговорите в Техеран с представители на Саудитска Арабия, Турция и Пакистан, пише БТА.

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс СНИМКА: РОЙТЕРС
Генерал Мохсен Резаи. Снимка: Екс/@Megatron_ron

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