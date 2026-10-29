Джей Ди Ванс пратил писмо до Иран с искане за мирни преговори

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс е изпратил писмо до председателя на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи с предложение да се възстановят мирните преговори между двете страни.

Резаи се срещна онзи ден с върховния лидер на Иран Моджтаба Хаменей, който не се е появявал публично, откакто през март наследи убития си при американско-израелските удари през февруари баща - аятолах Али Хаменей, информира Ройтерс.

Генерал Мохсен Резаи. Снимка: Екс/@Megatron_ron

Срещата бе ден след преговорите в Техеран с представители на Саудитска Арабия, Турция и Пакистан, пише БТА.