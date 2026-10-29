Испания е в тридневен траур след тежката катастрофа между два влака

Тридневен национален траур, обявен от премиера Педро Санчес, започва в Испания от днес в памет на жертвите на вчерашната железопътна катастрофа, при която след сблъсък на два влака близо до град Толедо загинаха най-малко 68 души, предаде Франс прес.

Това е най-тежкият жп инцидент в страната от 2013 г. Тогава - на 24 юли, в Сантяго де Компостела загинаха 80 души, припомня Ройтерс. От друга страна, през януари тази година две влакови катастрофи в Испания за два дни отнеха живота на 46 души.

Според председателя на регионалното правителство на автономната област Кастилия-Ла Манча - Емилиано Гарсия-Пахе, по постъпили до снощи данни ранените в трагедията на гара Урда са били 108, от които 58 са настанени в болници.

Катастрофата породи въпроси относно безопасността на испанската железопътна мрежа, като министърът на транспорта Оскар Пуенте говори за "грешка“ и "необясними обстоятелства“, довели до сблъсъка.

Високоскоростен влак на испанската държавна компания "Ренфе“ (Renfe – Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles) се е блъснал в спряла композиция на частния оператор на високоскоростни влакове "Ирио“ (Iryo), контролиран от италианската компания "Феровие дело стато италиане“ (Ferrovie dello Stato Italiane - FS). С дължина от 3993 километра, от които 3225 километра специално предназначени за скорости над 250 км/ч, испанската мрежа от високоскоростни железопътни линии е най-дългата в Европа и се използва интензивно, акцентира АФП.

Пуенте посочи, че сигналната система е отказала, което първоначално е предизвикало "автоматично спиране“ на шест влака в района, включително на двата катастрофирали влака. Няколко минути по-късно обаче от диспечерския център са наредили на влака на "Ренфе" да потегли отново – решение, което министърът определи като "погрешно“ и "необяснимо“.

За петнадесет минути композицията на "Ренфе" е изминала 25 километра, преди да удари с неустановена до снощи скорост на абсолютно прав участък спрелия влак на "Ирио", съобщава БТА. Диспечерският център е имал "напълно достатъчно време да установи грешката, но не я е коригирал“, подчерта Пуенте, цитиран от Франс прес.

В телевизионно обръщение близо до мястото на инцидента южно от столицата Мадрид министър-председателят Санчес заяви, че трагедията ще бъде разследвана и обеща да бъдат отстранени всички пропуски, които излязат наяве, предаде Ройтерс. Въпреки това неговото социалистическо правителство ще бъде подложено на още по-остри критики относно управлението на железопътната мрежа, отбелязва АФП.

Испанската социалистическа работническа партия (ИСРП) на Санчес и самият премиер отмениха всички планирани прояви от днес най-малко до събота. Същото направи и опозиционната Народна партия (НП), ръководена от Алберто Нунес Фейхоо. Предсрочните парламентарни избори в Испания са насрочени за 29 ноември.

Службите за спешна помощ продължиха да претърсват тази нощ мястото на трагедията, като дерайлиралите вагони от двете композиции бяха повдигани с кранове.

Линейки, микробуси на погребални агенции и хеликоптери се събраха до един от влаковете върху издигнат участък от жп линията. Усукан метал и отломки бяха разпръснати по склона на насипа, където бяха пропаднали най-малко три вагона, описва Ройтерс.

Говорител на регионалната власт в Кастилия-Ла Манча, цитиран от Ройтерс, съобщи, че 147 души са пътували във влака на "Ирио", а 397 - в този на "Ренфе", в момента на катастрофата - около 9,00 ч сутринта местно време вчера (10,00 ч българско време).