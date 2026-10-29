САЩ изгониха кубински дипломат заради агресивно поведение в ООН

Вашингтон изгони кубински дипломат, който се държал агресивно и направил опит за саморазправа по време на разгорещен дебат в ООН. Мъжът, чието име не е назовано, е бил част от мисията на Хавана към ООН.

Постоянният представител на САЩ в ООН Майк Уолц заяви, че държавният секретар Марко Рубио е подписал заповедта за експулсиране на мъж, който е "блъснал" американски дипломат и се е опитал да влезе във физическа саморазправа с него.

Сцената се е разиграла по време на дебат в ООН във вторник относно американското ембарго срещу Куба в Общото събрание на ООН. Те бяха временно прекъснати след остър сблъсък между Уолц и кубинския външен министър Бруно Родригес.

Докато Уолц говореше, Родригес и още негови колеги се приближиха до трибуната и поискаха от него да прекрати изказването си. Видеозаписи показват как вече експулсираният дипломат очевидно се опитва да попречи на човек да го снима.

В писмо до генералния секретар на ООН Антонио Гутериш кубинската страна описа ситуацията и заяви, че върху въпросния дипломат е бил оказан натиск от страна на американски представител. В речта си от трибуната Уолц остро критикува кубинското ръководство още от времето на Фидел Кастро.

Родригес тръгна към трибуната, при което Уолц се обърна към него с думите: "Това не е комунистическата ви диктатура" и "Това е Америка. Дръпнете се назад!".

Както всяка година от 1992 г. насам, Куба внася проект на резолюция с необвързващ характер, призоваваща за прекратяване на американското ембарго.

Общото събрание на ООН реши снощи с внушително мнозинство да осъди икономическото ембарго на САЩ срещу Куба за 34-а поредна година, въпреки че кампанията на Вашингтон да повлияе на резултата накара няколко държави да гласуват против резолюцията или за първи път да се въздържат от гласуване, пише БТА.