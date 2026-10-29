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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23826856 www.24chasa.bg

САЩ изгониха кубински дипломат заради агресивно поведение в ООН

Александър Трайков
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Майк Уолц Снимка: @michaelgwaltz, X

Вашингтон изгони кубински дипломат, който се държал агресивно и направил опит за саморазправа по време на разгорещен дебат в ООН. Мъжът, чието име не е назовано, е бил част от мисията на Хавана към ООН.

 Постоянният представител на САЩ в ООН Майк Уолц заяви, че държавният секретар Марко Рубио е подписал заповедта за експулсиране на мъж, който е "блъснал" американски дипломат и се е опитал да влезе във физическа саморазправа с него.

Сцената се е разиграла по време на дебат в ООН във вторник относно американското ембарго срещу Куба в Общото събрание на ООН. Те бяха временно прекъснати след остър сблъсък между Уолц и кубинския външен министър Бруно Родригес.

Докато Уолц говореше, Родригес и още негови колеги се приближиха до трибуната и поискаха от него да прекрати изказването си. Видеозаписи показват как вече експулсираният дипломат очевидно се опитва да попречи на човек да го снима.

В писмо до генералния секретар на ООН Антонио Гутериш кубинската страна описа ситуацията и заяви, че върху въпросния дипломат е бил оказан натиск от страна на американски представител. В речта си от трибуната Уолц остро критикува кубинското ръководство още от времето на Фидел Кастро.

Родригес тръгна към трибуната, при което Уолц се обърна към него с думите: "Това не е комунистическата ви диктатура" и "Това е Америка. Дръпнете се назад!".

Както всяка година от 1992 г. насам, Куба внася проект на резолюция с необвързващ характер, призоваваща за прекратяване на американското ембарго.

Общото събрание на ООН реши снощи с внушително мнозинство да осъди икономическото ембарго на САЩ срещу Куба за 34-а поредна година, въпреки че кампанията на Вашингтон да повлияе на резултата накара няколко държави да гласуват против резолюцията или за първи път да се въздържат от гласуване, пише БТА.

Майк Уолц Снимка: @michaelgwaltz, X

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