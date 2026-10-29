Шефката на МВФ Кристалина Георгиева сменя своя заместник с китайски министър

Директорката на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева обяви, че сменя своя заместник Бо Ли. На негово място се очаква да бъде назначен настоящият китайски заместник финансов министър Мин Ляо.

"Откакто се присъедини към МВФ през август 2021 г., Бо има изключително присъствие в нашия висш ръководен екип и е скъп приятел за мнозина от нас. Той помогна на Фонда да премине през някои от най-бурните години за световната икономика със спокойна преценка, излъчваща интелект сериозност и смиреност, които хората в цялата институция дълбоко ценят", каза Георгиева, цитирана от сайта на Международния валутен фонд.

"Бо оставя трайна следа във Фонда и много ще ни липсва. Лично аз съм му много благодарна за неговите мъдри съвети и за отдадеността му към Фонда и нашите членове", добави тя, цитирана от БТА.

Обявявайки предложеното назначаване на Ляо, тя каза: "Мин е високоуважаван политик с повече от три десетилетия опит в банковото дело, финансовото регулиране и макроикономическото управление. Той е бил тясно ангажиран с глобалната макроикономическа координация, както и с двустранното и многостранното сътрудничество във финансовата и търговската сфера. Опитът му в зоната на сечението на вътрешните реформи и на международното икономическо сътрудничество ще бъде огромен актив за фонда и за нашите членове."