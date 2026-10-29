Чаша с гилзи от Фолкландската война ще подарят в Аржентина на папата

В Аржентина ще подарят на папа Лъв Четиринадесети специална обредна чаша, позната още като потир, в която има метал от гилзи, използвани при аржентинско-британската война за Фолкландските острови през 1982 г.

Очаква се Светия отец да посети южноамериканската страна между 8 и 11 ноември, което е част от обиколката му на Южна Америка.

Обредната чаша, която той ще получи е изработена от известния аржентински златар Хуан Карлос Полар. 83-годишният майстор е от стара каталунска фамилия на златари, които се занимават със занаята от 300 години. От XIX в. насам те са изработвали потири за всеки папа. Предците на Полар се установяват в Аржентина през 1910 г.

Ателието му се намира в центъра на Буенос Айрес, където той довършва последните щрихи по обредната чаша. Той работи върху нея вече година. Външната част на потира е изработена от сребро, с позлатена основа, а вътрешността е бронзова. Именно там е вграден знаковият метал от гилзите.

"Използвахме гилзи от патрони за вътрешната структура", обяснява Паларолс. Той казва, че е запленен от идеята да рециклира материал, свързан с насилие, който да предаде послание за мир и духовност.

За да увековечи семейната традиция под наслова "Един папа - един потир", Хуан Карлос Паларолс се надява лично да представи произведението си на папа Лъв Четиринадесети по време на посещението му. Ако това не е възможно, майсторът златар възнамерява да пътува до Ватикана.

В 10-седмична война през пролетта през пролетта на 1982 г. за Фокландските острови, които Аржентина нарича Малвини, бяха убити 649 аржентински военнослужещи и 255 британци. Тя завършва с победа за Великобритания, пише БТА.