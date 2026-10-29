Канада няма да бъде асоцииран член на ЕС

Европейският съюз няма да прави Канада свой асоцииран член. Това става ясно от съвместен проектодокумент между Брюксел и Отава, който се очаква да бъде публикуван след края на срещата на върха ЕС - Канада, която ще се проведе днес и утре, пише ДПА.

В общата проектодекларация липсват словосъчетанията "асоцииран член" и "асоциирано членство". Тези понятия са премахнати след настояване на германския канцлер Фридрих Мерц и представители на още няколко страни-членки.

В настоящия си вид общата декларация призовава за все по-тясно сътрудничество между Канада и ЕС. Освен това първоначално заложените ангажименти за интегриран финансов пазар и взаимни преференции в областта на икономическата сигурност не са толкова категорични.

Канадският министър-председател Марк Карни постави за цел задълбочаване на връзките с европейския блок, откакто търговските отношения със САЩ се обтегнаха по време на втория мандат на американския президент Доналд Тръмп, пише БТА.