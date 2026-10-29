САЩ подготвят нови преговори между Русия и Украйна, Европа се опасява, че ще остане встрани

На фона на задаващата се поредна тежка зима във войната между Русия и Украйна дипломатическите усилия за прекратяване на бойните действия се активизират. Подновеният натиск от страна на американския президент Доналд Тръмп поставя Киев и Москва пред възможността да изпратят свои преговарящи в Абу Даби за тристранни разговори с представители на САЩ. Срещата е планирана за 10 ноември, но остават редица въпроси за формата на преговорите и участието на европейските държави, съобщава " Политико".

Основното притеснение в Европа е дали европейските правителства ще имат място на масата, когато се обсъждат ключовите решения за бъдещето на Украйна. Неяснотата кой ще представлява европейските интереси допълнително усложнява подготовката за евентуално споразумение.

Украинският президент Володимир Зеленски настоява първоначалните разговори да бъдат насочени към конкретни стъпки за намаляване на напрежението. Сред предложенията му са размяна на военнопленници и прекратяване на ударите срещу енергийната инфраструктура, както и постигане на примирие в Черно море.

По думите му техническите екипи трябва да обсъдят и формата на бъдеща среща между лидерите на трите държави - Доналд Тръмп, Володимир Зеленски и руския президент Владимир Путин.

Един от най-сложните въпроси остава гарантирането на сигурността на Украйна след евентуално мирно споразумение. Киев ще търси гаранции от САЩ и европейските държави, а евентуално и от НАТО, които да предотвратят ново руско нападение.

Москва също вероятно ще постави въпроса за собствената си сигурност, включително за ограничаване или евентуално оттегляне на присъствието на НАТО в съседните на Русия райони. Бъдещият статут на окупираните територии е другото основно препятствие пред постигането на споразумение. Зеленски заяви, че решенията за определяне на граници, независимо дали временни, или постоянни, могат да бъдат обсъждани единствено на среща на най-високо политическо равнище.

Украинският президент припомни, че в предишни преговори Киев е бил готов да разгледа като компромис създаването на демилитаризирана буферна зона от двете страни на фронтовата линия в Донбас. Подобни идеи са обсъждани и за други райони на страната.

Зеленски потвърди, че през последните седмици украински представители отново са разговаряли с американската страна по тези въпроси. Той обаче подчерта, че окончателните решения за териториите трябва да бъдат взети от лидерите. Европейските държави настояват да бъдат включени в същинските мирни преговори, тъй като поемат значителна част от финансовата и военната подкрепа за Украйна. Според публикацията на POLITICO европейското участие ще бъде особено важно при обсъждането на гаранциите за сигурност, тъй като евентуалните мироопазващи сили на украинска територия вероятно ще бъдат съставени предимно от европейски военнослужещи.

Над 30 държави участват в т. нар. Коалиция на желаещите, ръководена от Франция, Великобритания и Германия. Още преди близо година коалицията е подготвила подробни предложения в координация със САЩ.

Украйна обмисля и възможността за двустранни гаранции за сигурност от Вашингтон, които биха могли да бъдат договорени отделно от европейските преговори.

Европа ще има ключова роля и във възстановяването на украинската икономика. Зеленски заяви, че мащабна програма от типа на плана „Маршал" не може да бъде осъществена без европейско участие. Подновяването на дипломатическите усилия от страна на Тръмп изостри и вътрешните спорове в Европа за това кой трябва да води преговорите от името на европейските държави и дали изобщо трябва да се възстановяват преките контакти с Путин.

Във вторник финландският президент Александър Стуб и норвежкият премиер Юнас Гар Стьоре разговаряха по телефона с руския президент в продължение на 90 минути. Те са призовали Путин да прекрати войната, но разговорът е предизвикал недоволство в няколко европейски столици, сред които Копенхаген, Рим, Стокхолм и Вилнюс.

Според дипломатически източник, цитиран от POLITICO, част от европейските представители смятат, че някои лидери се стремят да си осигурят място в историята чрез опитите си да посредничат за прекратяване на войната.

От Кремъл са заявили, че разговорът не е довел до съществен резултат, като същевременно са предупредили за възможна ескалация на конфликта. Според информации Путин е отделил значителна част от разговора на исторически теми, свързани със северноевропейския регион.

Допълнително затруднение е, че европейските държави с пряк интерес към преговорите не са само членки на ЕС. Великобритания и Норвегия също имат важна роля, което усложнява избора на единен представител на Европа. Продължителността на американския дипломатически ангажимент с Украйна също остава несигурна. Според POLITICO предишната ескалация на конфликта с Иран е довела до застой в усилията за мир в Украйна, преди интересът на Тръмп да се възобнови през есента.

На 20 октомври американският пратеник Стив Уиткоф се срещна със Зеленски, Стуб и Стьоре в Осло, а на следващия ден разговаря с Путин в Санкт Петербург. Последващата среща в Брюксел, предвидена за подготовка на преговорите в Абу Даби, е била отложена от американската страна, очевидно заради развитието на събитията в Близкия изток.

Зеленски заяви, че провеждането на срещата в Абу Даби вече зависи от американската страна. Украинският президент изрази надежда, че напрежението в Близкия изток няма да попречи на дипломатическите усилия.Въпреки сигналите от Кремъл, че Русия е готова да участва в разговорите, европейски дипломати остават скептични относно намеренията на Путин. Според тях Москва може да се опитва да печели време, докато руските атаки срещу украинската енергийна система засилват натиска върху страната през зимата.

В европейските столици съществуват и опасения, че продължителната война може да отслаби обществената подкрепа за финансирането на Украйна, особено ако политическите промени в ключови държави доведат до преосмисляне на досегашната политика.

Затова европейските институции смятат, че не могат да разчитат единствено на дипломатически пробив. Според позициите, подкрепата за Украйна трябва да продължи, включително чрез военна помощ, финансово финансиране и по-строги санкции срещу Русия.

На срещата на върха в Брюксел, насрочена за 26 ноември, лидерите на ЕС ще обсъдят осигуряването на средства за продължаване на украинските военни усилия.