ООН: Отглеждането на опиумен мак в Афганистан отново нараства въпреки забраната на талибаните

Продължава отглеждането на опиумен мак в Афганистан въпреки забраната на талибаните за неговото производство. Това съобщи ООН, като призова да се предложат доходоносни алтернативи на местните земеделски производители.

"Без опиума няма да можем да се изхранваме", казва един от производителите пред АФП.

Дълго време Афганистан беше най-големият производител на опиумен мак в света. След забраната, въведена от талибанското правителство през 2022 г., и последвалите кампании за унищожаване на насажденията, страната беше изпреварена от Мианма по този показател. Обработваемите площи с опиумен мак намаляха от над 200 000 хектара непосредствено преди забраната на талибаните до 10 000 хектара през 2025 г. За сравнение през миналата година в Мианма са били обработвани 53 000 хектара, като данни за 2026 г. за тази страна все още няма.

Според доклад на Службата на ООН за борба с трафика на наркотиците и престъпността, публикуван днес, през тази година площите, на които се култивира опиумен мак в Афганистан, са се увеличили четирикратно спрямо предходната година, достигайки 43 000 хектара.

Талибанските власти твърдят, че са унищожили над 22 000 хектара с опиумен мак.

По оценки на Службата производството на опиум също е нараснало значително - пет пъти за една година, от 300 тона до 1500 тона през 2026 г.

22-годишният Мохамад е един от земеделците, които са нарушили забраната в Бадахшан - североизточна провинция, превърнала се в основен район за производство на опиум. „Талибаните не ни разрешават да отглеждаме опиумен мак, затова го правим с голям страх", споделя той пред АФП, без да разкрива фамилното си име от съображения за сигурност. Въпреки това младият мъж, който живее с родителите си, е отглеждал лилавото цвете. „Без опиума няма да можем да се изхранваме", споделя той. Живее в труднодостъпен планински район и иска също да финансира личните си планове. „Искам да си купя кола, да построя къща и да се оженя. Без опиум това е невъзможно", казва Мохамад.

През май избухнаха смъртоносни сблъсъци между местни жители и талибански служители, изпратени да унищожат ниви с опиумен мак.

Според Службата към ООН през 2023 г. един хектар пшеница е носел малко над 770 долара доход, докато един хектар опиумен мак е осигурявал около 10 000 долара в Афганистан.

През 2026 г. килограм сушен опиум се е продавал за около 500 долара, докато преди забраната, въведена от талибаните, цената е била 100 долара за килограм.

„Четирикратното увеличение на площите с опиумен мак показва колко трудно е тези незаконни култури да бъдат трайно ограничени, когато бедните земеделци нямат алтернативи, с които да изхранват семействата си", заявява изпълнителният директор на Службата към ООН Моника Джума.

В писмен отговор до Франс прес талибанското правителство казва: „Приемаме, че забраната за отглеждане на опиумен мак не е устойчива сама по себе си и че дългосрочното решение трябва да бъде придружено от програми, осигуряващи други източници на препитание (...) и създаване на работни места".

Това е сериозно предизвикателство за страна, в която от 2023 г. досега се върнаха от Иран и Пакистан над 6,6 милиона афганистански бежанци. Страната често пъти е жертва на природни катаклизми, международната помощ за нея намаля рязко, а банковата й система е подложена на международна изолация след завръщането на талибаните на власт през 2021 г.

Службата на ООН за борба с трафика на наркотици и престъпността, с подкрепата на Япония и Европейския съюз, е финансирала програми за насърчаване на алтернативни земеделски култури.

За да бъде трайно ограничено производството на опиум, „заместващите култури не са достатъчни, необходимо е цялостно икономическо развитие, работни места, достъп до финансиране и пазари, включително международни", подчертава представителят на Службата в Афганистан Полеак Ок Серей в интервю за Франс прес, дадено в Кабул.

През 2025 г. Службата оцени необходимото финансиране в тази насока на около 500 милиона долара. По думите му обаче „донорите и талибанските власти са осигурили финансиране само за 10% от тази сума".

Опиумът е „международен проблем", подчертава Ок Серей. „Афганистанските наркотици се употребяват извън Афганистан, не само в съседните държави, но и на други континенти", предупреждава той.

Афганистанският опиум е основният източник на хероин в Европейския съюз, където през 2024 г. около 850 000 души са употребявали наркотични вещества, според Европейската агенция за борба с наркотиците и наркозависимостите.

Ето защо е важно да има и „стратегия за намаляване на търсенето", настоява представителят на Службата на ООН, цитиран от БТА.