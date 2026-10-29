Нова ескалация на Корейския полуостров: Пхенян изстреля близо десет ракети към Японско море

Северна Корея изстреля близо десет балистични ракети с малък обсег към Японско море от района на източния град Вонсан. Демонстрацията на сила идва само броени дни след като Сеул предложи на Пхенян военни преговори за изясняване на сухопътните граници.

Ракетният залп бе засечен и от Япония, а бреговата охрана в Токио призова плавателните съдове в района да действат с повишено внимание. Южнокорейските въоръжени сили преминаха в режим на засилено наблюдение поради риск от последващи опити.

Напрежението между двете съседки се попрехвърли и на сухопътната граница след инцидент в демилитаризираната зона, при който трима южнокорейски войници бяха ранени от експлозия на мини. Съвместно разследване на ООН и Сеул установи, че те са заложени от Пхенян – обвинение, което Северна Корея отрича, въпреки че бе определено като пряко нарушение на примирието.

Вместо към диалог, Пхенян предприе стъпки към допълнителна ескалация, обявявайки разполагането на нови подразделения по границата и възобновяването на пропагандата през високоговорители. В допълнение Северна Корея съобщи за успешни изпитания на високопрецизно торпедо с изкуствен интелект и на нов тип стратегически крилати ракети, изстрелвани от подводници.

Раздвижването съвпада с подготовката за предстоящата среща на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Макар в дипломатическите среди да се спекулира за възможна среща между Доналд Тръмп и Ким Чен-ун, повечето анализатори остават скептични за подобен пробив. Двете Кореи формално продължават да бъдат в състояние на война, тъй като конфликтът от 1950–1953 г. приключи единствено с примирие, но без мирен договор, пише БТА.